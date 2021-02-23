"Слуга народу" Стефанчук пропонує Раді позбутися законодавчого "сміття", скасувавши понад тисячу актів СРСР та УРСР

В Україні необхідно змінити підхід до правотворчої діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР у Facebook, про це розповів Перший заступник Голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час презентації моніторингового звіту Міністерства юстиції України за результатами проведеного в 2020 році моніторингу впровадження та аналізу ефективності ухвалених нормативно-правових актів.

"Кількість чинних нормативно-правових актів в Україні набагато перевищила один мільйон. 90 % законопроєктів, які розглядаються Верховною Радою України, - це зміни та доповнення до чинного законодавства. Велика кількість законів обернено пропорційна їхній якості. І якщо збережуться такі тенденції, то ми і далі без єдиного системного підходу будемо продукувати величезну кількість нормативно-правових актів, які не забезпечують основного - якості українського законодавства", - акцентував він.

Стефанчук наголосив на необхідності насамперед позбутися законодавчого "сміття", потреба в якому вже давно відпала.

"Мною був зареєстрований законопроєкт "Про дерадянізацію законодавства України" (реєстр. № 4284). Ним скасовується понад тисячу актів законодавчих органів СРСР та УРСР. Крім цього, ми вже готові передати Кабінету Міністрів України понад 5000 актів Союзу РСР та Української РСР, які можна визнати такими, що не застосовуються на території України", - розповів політик.

Також, за його словами, обов’язковим етапом законодавчої діяльності є процес планування.

"Статтею 19–1 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" ми зобов’язали парламент щорічно затверджувати план законопроєктної роботи. Починаючи з вересня 2020 року, Верховна Рада України спільно з Кабінетом Міністрів та Офісом Президента України працювала над Планом законопроєктної роботи на 2021 рік, який був ухвалений нещодавно. Зараз ми завершуємо середньострокове планування на 3 наступні роки", — підкреслив Руслан Стефанчук.

Політик також розповів про нову практику формування законопроєктів через концепції.

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"Нещодавно ми представили Концепцію оновлення Цивільного кодексу України, на основі якої формуватимемо відповідний законодавчий акт. Ще один важливий момент: ми маємо ухвалювати ті законодавчі акти, які передбачені 92 статтею Конституції України. Після ухвалення необхідно оцінювати результативність впливу та здійснювати контроль за належним виконанням ухвалених законодавчих актів. Якщо ці закони не досягли поставленої мети, ми маємо разом з Урядом проаналізувати причини та провести роботу над помилками", - зазначив він.

Також Стефанчук розповів про підготовку законопроєкту про засади правотворчої діяльності.

"23 дні хвороби на COVID-19 дали мені змогу попрацювати над підготовкою проєкту закону про засади правотворчої діяльності. Ми хочемо запровадити нові обов’язкові правила, пов’язані з правотворчою діяльністю, і в результаті отримати єдиний законодавчо врегульований підхід до правотворчої діяльності та систематизації законодавства", - наголосив Стефанчук.