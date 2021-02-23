НП у США: попередньою причиною руйнування двигуна Boeing 777 названо втому металу

Голова Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB) Роберт Сумвальт заявив, що пошкодження лопатей вентилятора в двигуні Pratt & Whitney, що вийшов з ладу на лайнері Boeing 777-200 авіакомпанії United Airlines в неділю, за попередньою оцінкою, могло статися через втому металу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Сумвальт сказав журналістам на брифінгу, що поки не зрозуміло, чи є причина відмови двигуна PW4000 аналогічною відмові двигуна на іншому рейсі тієї ж авіакомпанії на Гаваях у лютому 2018 року, коли було встановлено, що зламалася лопать вентилятора.

Раніше Федеральне управління цивільної авіації США повідомило, що лайнер Boeing 777-200 американської авіакомпанії United Airlines з 231 пасажиром і 10 членами екіпажу на борту успішно приземлився в аеропорту вильоту після того, як незабаром після зльоту в нього відмовив правий двигун.

Літак виконував рейс Денвер - Гонолулу. Повідомлень про постраждалих не надходило.

З відео, зробленого із салону літака і розміщеного в соцмережах, відомо, що двигун загорівся в польоті. На іншому відео, яке зняв очевидець із землі, чітко видно, що за літаком тягнувся шлейф чорного диму.

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У зв'язку з цим компанія Boeing рекомендувала призупинити експлуатацію літаків 777 (69 - в експлуатації і 59 перебувають на стоянці), що працюють на двигунах Pratt & Whitney 4000-112, до визначення Федеральним управлінням цивільної авіації (FAA) "відповідного протоколу перевірки", йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті компанії.

Раніше повідомлялося, що (FAA) активізує перевірки літаків Boeing 777, оснащених двигунами Pratt & Whitney PW4000, у зв'язку з інцидентом.