В Україні за добу від COVID-19 померли 153 людини, зафіксовано 4182 нові випадки зараження, видужали 4351 особа
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"4182 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 252 дитини та 219 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 236 осіб;
летальних випадків – 153;
одужало – 4 351 особа;
здійснено тестувань за добу – 49 600 (зокрема методом ПЛР – 23 660, методом ІФА – 14 782, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 11 158).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 311 844 особи;
одужало – 1 151 777 осіб;
летальних випадків – 25 309;
проведено ПЛР-тестувань – 6 738 144.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях", - розповів Степанов.