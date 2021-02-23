Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС

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Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС
Від початку поточної доби, 23 лютого, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Зайцеве, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-мм калібру та станкових протитанкових гранатометів.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн зазнав осколкових поранень. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого, а пораненому бійцю бажає скорішого одужання", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу Красногорівки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-мм калібру, а в передмісті Авдіївки – зі станкових протитанкових гранатометів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один український воїн загинув, ще двоє зазнали поранень унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі. За добу - 11 порушень режиму "тиші", - штаб ОС

"На обстріли противника українські воїни давали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС 01
Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС 02
Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС 03

Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f

    Правосек
    @kancler20121

    Я дуже хочу щоб це прочитали люди,які втомилися від #війни,від #атошників,від #волонтерів. Які не мають уяви що це таке,але дуже втомилися...

    Сьогодні був 200м молодий хлопчина,якій мав би жити і жити.Але він загинув захищаючи нас.
    Знаєте, що таїться за цифрою 200 ...?

    Це коли під час бою, ти чуєш крик побратима:
    - С@ка, давайте сюди, він ще дихає !!! І в найскладніших умовах, забувши про стерильності, брудними, тремтячими руками засипаєш "целакс" і шепочеш, як молитву: , тихо браток..ти чого, все буде !
    Коли розвалений УАЗ вичавлює божевільну швидкість і під пострілами, відчайдушний шофер виводить машину з під обстрілу, а фельдшера під божевілля "танцю" старої розвалюхи-швидкої намагаються створити диво ... і поклавши руку на плече, кажуть водію:
    -не метушися, ось і все ...

    Коли в холодні стіни моргу, приїжджає командир, побратим ... і дає нову форму ... так положено ... так потрібно і курить сигарету за сигаретою, лише кадик ходить ходором ..., а треба рідним повідомити. І знаєте чоловіки плачуть ...
  • Порохобандерівець
    Нарешті заборона на вогонь у відповідь знята. О що Байден робить!
  • Тарапунька
    Спочивай з миром, синку....
    Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3918

    Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
    Дохлых русских много не бывает! Убей русского!

    Один український воїн загинув, ще один зазнав осколкових поранень на Донбасі від початку доби. Ворог застосував 120- та 82-мм міномети, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8240
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