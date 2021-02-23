Рада сьогодні збереться на позачергове засідання: розглянуть ветований Зеленським закон про держслужбу

Сьогодні відбудеться позачергове засідання Верховної Ради України. Депутати розглянуть законопроєкт про держслужбу, який раніше ветував президент України Володимир Зеленський.