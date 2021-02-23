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Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманцями РФ, ще одного поранено, - делегація в ТКГ

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Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманцями РФ, ще одного поранено, - делегація в ТКГ
Сьогодні, 23 лютого, внаслідок обстрілу окупантами на Донбасі загинув один український воїн, ще одного поранено.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомляє українська делегація в ТКГ.

"Сьогодні, 23 лютого, приблизно о 7:00 на напрямку Світлодарськ у результаті обстрілу противником наших позицій загинув один та був поранений ще один військовослужбовець ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

"Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

Українською стороною СЦКК направлено ​​відповідну ноту в СММ ОБСЄ.

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Топ коментарі

  • Vasilij VG
    Никакой ответки нет и не будет. У потерпевшего членограя - устойчивое перемирие. Наши бойцы там - мишени в тире. Спасибо зебилам, проголосовавшим за клоуна во время войны.
  • РоSSийSSкий ФЕКАЛИСТАН
    Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманців РФ, ще одного поранено, - делегація в ТКГ - Цензор.НЕТ 3841
  • Маркиз
    Очень жаль и крайне прискорбно, что в новостях с фронта нет сообщений о том, что "...ответным огнем было уничтожено 20-30-100 единиц живой силы врага..."
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