Один український воїн загинув унаслідок обстрілу найманцями РФ, ще одного поранено, - делегація в ТКГ
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Сьогодні, 23 лютого, внаслідок обстрілу окупантами на Донбасі загинув один український воїн, ще одного поранено.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомляє українська делегація в ТКГ.
"Сьогодні, 23 лютого, приблизно о 7:00 на напрямку Світлодарськ у результаті обстрілу противником наших позицій загинув один та був поранений ще один військовослужбовець ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
"Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.
Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту в СММ ОБСЄ.