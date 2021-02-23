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Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук. ІНФОГРАФІКА

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Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук. ІНФОГРАФІКА
На початку березня в Україні може погіршитися COVID-статистика. Кількість заражень за добу може зрости в середньому до 6820 випадків.

Про це йдеться в прогнозі вчених Національної академії наук України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Найбільші темпи поширення у Вінницькій, Чернівецькій та Івано-Франківській областях.

"Згідно з прогнозними розрахунками, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 6275 (Prophet) і 5612 (SEIR-U) протягом тижня 23 лютого - 1 березня 2021 року", - йдеться в прогнозі.

Також, за даними вчених, середня кількість нових випадків протягом тижня 2-8 березня становитиме 6820.

Читайте: Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 112,2 млн, кількість жертв досягла 2,48 млн. ІНФОГРАФІКА

Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук 01

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Топ коментарі

  • арлекино пианист
    срочно везите индуское или китайское дерьмо за цену в несколько раз выше западной
  • Иван Петрович Сидоров
    может ухудшиться/ значит точно ухудшится. Не может четыреждыуклонист быть главнокомандующим во время войны.А он есть.
  • Маркиз
    А вже через два тижні в ОПУ вирішують, що від такої купи грошей можна "неплохо прибарахлиться" і забирають 35 мільяірдів з фонду на будівництво доріг:

    Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук - Цензор.НЕТ 9342

    Гроші з КОВІД-фонду тягли в різні боки настільки успішно, що міністр фінансів Марченко вже в липні доповів, що грошей не залишилось.

    Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук - Цензор.НЕТ 7150

    Оскільки нецільове витрачання коштів - це корупційний скандал величезного масштабу, тому Зеленский все заперечував, постійно плутаючись в цифрах - то всі гроші на місці, то лише половина.

    Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук - Цензор.НЕТ 8510

    Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук - Цензор.НЕТ 9437

    КОВІД-фонд мав бути витрачений на переобладнання лікарень, закупівлю кисневих концентраторів і засоби індивідуального захисту, підвищену зарплату лікарям, закупівлю вакцини etc. Але мінімум половина з цих грошей була витрачена на "Велике крадівництво", і Зеленський, який зараз розказує що не було ні фонду, ні нецільових витрат з нього, дуже любив піаритись на будівництві доріг. От тільки швидко з'ясувалось, що вартість будівництва завищена в рази, бо включає в себе величезні відкати "нагору". Ось пости, що розкривають логіку корупційної схеми і розрахунки, згідно яким Зеленським збудовано утричі менше доріг, аніж Порошенком, при тому за ціною удвічі дорожче.

    https://ibigdan.livejournal.com/25321357.html
    https://ibigdan.livejournal.com/25383983.html
    https://ibigdan.livejournal.com/25619534.html
    https://ibigdan.livejournal.com/26176991.html

    Вова, тут не клубхауз, в нас все задокументовано і підшито. Можеш не брехати, що ковід-фонду не було і гроші з нього не витрачались на дороги. Ти і твоя ЗекоМанда - брехуни і крадії. Ви всі будете сидіти.

    Ситуація з COVID-19 в Україні на початок березня може погіршитися, - прогноз Національної академії наук - Цензор.НЕТ 1143

    https://ibigdan.livejournal.com/26319727.html
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