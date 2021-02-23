У ВООЗ обіцяють компенсації за важкі побічні ефекти від вакцини проти COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) затвердила програму компенсації збитку здоров'ю, заподіяного вакцинацією від COVID-19 для людей в 92 країнах з низьким і середнім рівнем доходу - учасницях програми COVAX. Щоб отримати компенсацію, не потрібно буде звертатися в суд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це йдеться в повідомленні на сайті ВООЗ.

Серед 92 країн-учасниць, громадянам яких будуть компенсувати збитки від вакцинації, є і Україна.

Програма фінансуватиметься за рахунок невеликого збору з кожної дози вакцин за програмою COVAX. Компенсуватимуть шкоду при рідкісних, але серйозних побічних ефектах.

"Надаючи одноразову компенсацію в повному і остаточному врегулюванні будь-яких претензій, програма COVAX націлена на значне скорочення необхідності звернень до судів, що є потенційно тривалим і дорогим процесом", – йдеться в повідомленні.

Подавати заявки на компенсацію можна буде з 31 березня 2021 року, коли запрацює спеціальний сайт програми, на якому, крім іншого, можна буде знайти відповіді на запитання щодо компенсацій.

Читайте також: Перша партія індійської вакцини Covishield прибуде в аеропорт Бориспіль вранці 23 лютого, - заступник голови ОП Тимошенко

Заявку на компенсацію зможуть подати і ті, кому вакцина буде введена до 31 березня.

Нагадаємо, в світі фіксують усе більше випадків побічних реакцій на вакцину від коронавірусу. Зокрема, в Польщі вже зафіксували понад 1,5 тисячі випадків ускладнень.

Також повідомлялося, що у перехворілих на COVID-19 ймовірність прояву побічних ефектів після вакцини Pfizer удвічі вища, ніж у тих, хто не хворів.