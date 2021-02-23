У ВООЗ обіцяють компенсації за важкі побічні ефекти від вакцини проти COVID-19
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це йдеться в повідомленні на сайті ВООЗ.
Серед 92 країн-учасниць, громадянам яких будуть компенсувати збитки від вакцинації, є і Україна.
Програма фінансуватиметься за рахунок невеликого збору з кожної дози вакцин за програмою COVAX. Компенсуватимуть шкоду при рідкісних, але серйозних побічних ефектах.
"Надаючи одноразову компенсацію в повному і остаточному врегулюванні будь-яких претензій, програма COVAX націлена на значне скорочення необхідності звернень до судів, що є потенційно тривалим і дорогим процесом", – йдеться в повідомленні.
Подавати заявки на компенсацію можна буде з 31 березня 2021 року, коли запрацює спеціальний сайт програми, на якому, крім іншого, можна буде знайти відповіді на запитання щодо компенсацій.
Заявку на компенсацію зможуть подати і ті, кому вакцина буде введена до 31 березня.
Нагадаємо, в світі фіксують усе більше випадків побічних реакцій на вакцину від коронавірусу. Зокрема, в Польщі вже зафіксували понад 1,5 тисячі випадків ускладнень.
Також повідомлялося, що у перехворілих на COVID-19 ймовірність прояву побічних ефектів після вакцини Pfizer удвічі вища, ніж у тих, хто не хворів.