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У ВООЗ обіцяють компенсації за важкі побічні ефекти від вакцини проти COVID-19

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У ВООЗ обіцяють компенсації за важкі побічні ефекти від вакцини проти COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) затвердила програму компенсації збитку здоров'ю, заподіяного вакцинацією від COVID-19 для людей в 92 країнах з низьким і середнім рівнем доходу - учасницях програми COVAX. Щоб отримати компенсацію, не потрібно буде звертатися в суд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це йдеться в повідомленні на сайті ВООЗ.

Серед 92 країн-учасниць, громадянам яких будуть компенсувати збитки від вакцинації, є і Україна.

Програма фінансуватиметься за рахунок невеликого збору з кожної дози вакцин за програмою COVAX. Компенсуватимуть шкоду при рідкісних, але серйозних побічних ефектах.

"Надаючи одноразову компенсацію в повному і остаточному врегулюванні будь-яких претензій, програма COVAX націлена на значне скорочення необхідності звернень до судів, що є потенційно тривалим і дорогим процесом", – йдеться в повідомленні.

Подавати заявки на компенсацію можна буде з 31 березня 2021 року, коли запрацює спеціальний сайт програми, на якому, крім іншого, можна буде знайти відповіді на запитання щодо компенсацій.

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Заявку на компенсацію зможуть подати і ті, кому вакцина буде введена до 31 березня.

Нагадаємо, в світі фіксують усе більше випадків побічних реакцій на вакцину від коронавірусу. Зокрема, в Польщі вже зафіксували понад 1,5 тисячі випадків ускладнень.

Також повідомлялося, що у перехворілих на COVID-19 ймовірність прояву побічних ефектів після вакцини Pfizer удвічі вища, ніж у тих, хто не хворів.

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Топ коментарі

  • Владимир c2a8b9e2
    Уж очень сомневаюсь, что эта компенсация (не дай Бог если наступит такой момент) дойдет до потерпевшего в Украине. В ВОЗ обещают компенсации за тяжелые побочные эффекты от вакцины против COVID-19 - Цензор.НЕТ 6556
  • Дмитрий Гавр
    Зараз з вакцинацією у світі не так все добре. Не всі літні люди переносять вакцину(алергії, слабкі організми). А тут ще вакцини не кращої якості... Клоун у керма, цирк продовжується. План "поховати Україну" йде повним ходом.
  • Vedana
    Та ви шо ...
    Так безпечна ж повністю чарівна і універсальна ковідна вакцинка.
    Одноразова ? А коли людина інвалідом стане ? А на випадок смерті ?
    І ще попробуй доведи (щоб ви визнали), що то від вакцинки побічні дії.
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