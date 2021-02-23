В Україні зареєстрували COVID-вакцину AstraZeneca, - МОЗ
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В Україні зареєстрували вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування. Рішення МОЗ ухвалило вчора.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
Раніше цю вакцину схвалила ВООЗ.
"Вчора МОЗ зареєструвало вакцину проти COVID-19 Oxford / AstraZeneca для екстреного медичного застосування", - йдеться в повідомленні.
Вакцина, Oxford / AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія). має локальну (торгову) назву Covishield. Відповідно, вакцина Covishield, яка сьогодні прибуває в Україну, офіційно зареєстрована.