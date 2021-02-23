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В Україні зареєстрували COVID-вакцину AstraZeneca, - МОЗ

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В Україні зареєстрували COVID-вакцину AstraZeneca, - МОЗ
В Україні зареєстрували вакцину проти COVID-19 Oxford/AstraZeneca для екстреного медичного застосування. Рішення МОЗ ухвалило вчора.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Раніше цю вакцину схвалила ВООЗ.

"Вчора МОЗ зареєструвало вакцину проти COVID-19 Oxford / AstraZeneca для екстреного медичного застосування", - йдеться в повідомленні.

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Вакцина, Oxford / AstraZeneca, що виробляється на потужностях Serum Institute (Індія). має локальну (торгову) назву Covishield. Відповідно, вакцина Covishield, яка сьогодні прибуває в Україну, офіційно зареєстрована.

В Україні зареєстрували COVID-вакцину AstraZeneca, - МОЗ 01

Топ коментарі

  • Стрелок
    а индийский шмурдяк которые летит сутки тоже зарегистрировали?
  • alex tem
    Они астразенекой его перекрестили.Клоунская власть ведет себя как начинающие наперсточники.
  • Владимир c2a8b9e2
    Завезут пару тысяч доз, а кричать будут, что спасли Украину. Да и после грязной возни вокруг закупок вакцины не хочется получать прививку. Мне 61 год, а в Европе эта вакцина не рекомендуется в некоторых странах старше 55 - 60 лет. Не хочется попасть в список пенсионных мертвяков. В Украине зарегистрировали COVID-вакцину AstraZeneca, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2392
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