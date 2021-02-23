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Хтось з України може виграти рекордний джекпот EuroMillions € 210 мільйонів (реклама)

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Хтось з України може виграти рекордний джекпот EuroMillions € 210 мільйонів (реклама)
Джекпот суперрозіграшу EuroMillions досяг € 210 мільйонів - це найбільший приз за всю історію лотереї, і він може бути виграний сьогодні ввечері!

Шанси, що джекпот суперрозіграшу EuroMillions буде зірваний вже сьогодні, у вівторок 23 лютого 2021 року, дуже високі. На щастя, ви можете поборотися за €210-мільйонний приз, перебуваючи в Україні! І ще, беручи участь у тиражі EuroMillions, ви також отримаєте шанс виграти € 1 мільйон в захопливому іспанському розіграші!

EuroMillions, найбільша лотерея в Європі, запустила першу в 2021 році серію суперрозіграшів 5 лютого 2021 р. зі збільшеним джекпотом в € 130 мільйонів. Через декілька супертиражів без переможців джекпоту, приз досяг історичного рекорду!

Нинішній джекпот EuroMillions вже увійшов в історію, як найбільший джекпот Європи. Так, за результатами суперрозіграшу 11 грудня 2020 р. приз в € 200 мільйонів дістався одному щасливому учаснику з Франції. Після того тиражу лотерея підняла максимальний джекпот до € 210 мільйонів.

Білети лотереї EuroMillions можна придбати в дев'яти різних країнах Європи, але це не означає, що, проживаючи в Україні, ви не можете взяти участь в захопливих тиражах, які пропонує транснаціональна лотерея Європи. Ви можете придбати білети на суперрозіграш EuroMillions онлайн на сайті theLotter.com, найбільшому в світі лотерейному сервісі.

Ось як ви можете взяти участь у супертиражі з України

Участь в Суперрозіграші Євромільйони доступна жителям України онлайн! Для того, щоб взяти участь у найближчому тиражі в рамках суперрозіграшу Євромільйонів, просто відкрийте аккаунт на сайті theLotter.com. Купіть лотерейний білет онлайн на сайті TheLotter так само просто, як якщо б ви купували його особисто в одному з кіосків Європи. Виберіть 5 номерів з діапазону 1-50, а також 2 додаткові номери "Lucky Stars", з діапазону 1-12.

Як тільки ваше замовлення буде оформлене, представник компанії, який проживає в одній з країн, де продаються офіційні білети EuroMillions, купить від вашого імені фізичний білет. Ви зможете побачити його сканкопію у вашому профілі. Сам же білет буде поміщений в сейф компанії.

Грайте в суперрозіграш EuroMillions із шансом виграти додатковий приз в € 1 мільйон!

Всі учасники тиражу EuroMillions на сайті theLotter автоматично отримують додатковий шанс стати мільйонером в іспанському раффлі El Millón.

На кожному придбаному вами білеті лотереї EuroMillions, друкується 9-значний код - якщо код на вашому білеті співпаде з тим, що випав в ході раффлу, приз в € 1 мільйон ваш.

Чи пощастить комусь із України зірвати сьогодні історичний джекпот в € 210 мільйонів? Чи пощастить вам? Одне точно: не можна виграти джекпот, не купивши білет. Щоб дізнатися більше інформації про участь в супер-розіграші сьогодні, будь ласка, перейдіть на сайт theLotter.com.

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Топ коментарі

  • VOLODUMUR Б
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  • Fly Flyiovich
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  • Иван Петрович Сидоров
    Известно кто.Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк задекларировал 1,9 млн грн выигрыша от шести различных фирм.
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