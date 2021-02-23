Найнебезпечнішим супутнім захворюванням при COVID-19 є діабет: летальність 22%, - НАН України. ІНФОГРАФІКА

Найнебезпечнішими супутнім захворюванням при коронавірусі є діабет. Про це свідчить статистика летальних випадків в Україні.

Відповідне дослідження представила Національна академія наук України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що летальність при захворюванні на діабет для всіх вікових груп становить 22%, а для вікової категорії 80+ - 46%.

"Найнебезпечнішими супутнім захворюванням при COVID-19, згідно зі статистикою летальних випадків в Україні, є діабет", - повідомили в НАН.

"Серед усіх летальних випадків 81% мали супутні захворювання. Серед летальних випадків більше було тих, хто мав серцево-судинні захворювання (73%), діабет (17%), хронічні захворювання легень (5.0%), деякі хворі мали більше одного супутнього захворювання . Щоб оцінити летальність для кожної хвороби, потрібно розділити кількість летальних випадків на загальну кількість інфікованих, які мали цей супутній стан і підтверджений діагноз COVID-19. Найбільшу ймовірність летальності має цукровий діабет (22%), а серцево-судинні захворювання мають летальність удвічі менше. Значний відсоток серцево-судинних захворювань серед померлих пояснюється великою кількістю випадків інфікованих з цим супутнім захворюванням. У віковій категорії 80+ високий показник летальності - у захворювання нирок (42%), діабету (46%), хронічних неврологічних або нейром'язових захворювань (44% ), злоякісних утворень (38%)", - йдеться в дослідженні.

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