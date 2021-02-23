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Ексглава-утікач МВС Захарченко заявив про готовність очолити терористів на Донбасі в разі об'єднання "Л/ДНР"

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Ексглава-утікач МВС Захарченко заявив про готовність очолити терористів на Донбасі в разі об'єднання "Л/ДНР"
Колишній глава МВС України Віталій Захарченко заявив, що готовий очолити російських терористів на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він заявив російським пропагандистам з Russia Today.

Захарченко заявив, що окуповані території Донецької та Луганської областей треба об'єднати під владою бойовиків, і він готовий очолити об'єднану терористичну організацію.

"Так, я готовий", - сказав Захарченко.

На запитання, чи готовий він до конкуренції, Захарченко відповів позитивно. Як "конкурента" він бачить терориста Дениса Пушиліна.

Віталій Захарченко - ексміністр внутрішніх справ часів диктатора-втікача Віктора Януковича. У лютому 2014 року Захарченко покинув Україну. З 26 лютого 2014 року перебуває в розшуку СБУ. Переховується від правосуддя в Росії. Захарченка підозрюють у тому, що він санкціонував перевищення влади і службових повноважень силовиками в протистоянні з майданівцями, що в підсумку призвело до масових жертв. Також він проходить підозрюваним у справі про організацію умисних убивств і замахів під час Майдану в лютому 2014 року. У Росії заснував "фонд Південний Схід", який фінансує терористів на Донбасі. Бере активну участь в антиукраїнській пропаганді.

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28 січня Східна правозахисна група повідомляла про початок процесу об'єднання терористів окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей в одне формування.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Один Захер вже штурмує лондОн. Давай йому на допомогу.
  • Ned Stark
    А от цікава деталь - всі ці януковичі, азірови, захєрченки ні разу не приїхали в Лугандонію з 2014 року... Це так вони ******* свой радной Даунбасс??
  • Rhodesian
    Беглый экс-глава МВД Захарченко заявил о готовности возглавить террористов на Донбассе в случае объединения "Л/ДНР" - Цензор.НЕТ 3517
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