Новини

Рятувальники вже понад тиждень шукають туриста, який заблукав у районі гори Гемба на Закарпатті

6 39951
Рятувальники вже понад тиждень шукають туриста, який заблукав у районі гори Гемба на Закарпатті
У Закарпатській області вже понад тиждень тривають пошуки туриста, який заблукав поблизу гори Гемба. Рятувальники провели повітряну розвідку.

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Нині рятувальними групами здійснюється обстеження місцевості на предмет сходження лавин або падіння снігових карнизів", - уточнили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, 13 лютого біля с. Березники Свалявського району на схилі гори Гемба під час катання на лижах заблукали 2 людини (жителі м.Києва). 14 лютого об 11:30 пошуковою групою ДСНС був знайдений перший турист (стан здоров'я задовільний).

Також читайте: Рятувальники п'ятий день шукають туриста, який заблукав у районі гори Гемба на Закарпатті, - ДСНС

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Привет
    Снег сойдет быстро найдут...осталось не долго..
  • Александр Ушаков eddd48b2
    та да же если был и Мишей, то при встрече с косолапым превратишься в Машу)
  • Ольга Мартынюк 8c212b17
    Яка безглузда смерть, заради якоїсь примхи -так жертвувати життям і родиною. Дуже шкода людину...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини