Трьом ексспівробітникам "ПриватБанку", включно з Яценком і Дубілетом, повідомлено про підозру в розтраті 136 млн грн, - НАБУ. ВIДЕО

Вчора НАБУ і САП повідомили трьом ексчиновникам "ПриватБанку" про підозру в розтраті понад 136,89 млн грн.

Про це в Telegram повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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У грудні 2016 року ці фірми за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштами банку ці кошти на користь страхової компанії, пов'язаної з кінцевими бенефіціарами "ПриватБанку".

Серед підозрюваних:

- ексголова правління ПАТ КБ "ПриватБанк";

- експерший заступник голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк";

- екскерівниця одного з підрозділів ПАТ КБ "ПриватБанк", яка одночасно обіймала посаду першої заступниці голови правління у пов'язаній страховій компанії.

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Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.