Ексголові правління "ПриватБанку" Дубілету повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Ексголові правління "ПриватБанку" Олександру Дубілету і ще двом колишнім високопосадовцям цього банку повідомили про підозри в розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

"Генеральним прокурором 22 лютого 2021 року погоджено повідомлення про підозру трьом колишнім високопосадовцям ПАТ КБ "Приватбанк" у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, повідомлено про підозру колишньому першому заступнику Голови правління "Приватбанку", який в понеділок намагався покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня. Завдяки зусиллям правоохоронців літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де експосадовця було затримано.



Колишньому Голові правління банку та начальнику департаменту фінансового менеджменту, яка одночасно займала посаду першого заступника Голови правління пов’язаної з банком юридичної особи, повідомлено про підозру у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України.

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Відповідно до джерел "УП" йдеться про Олександра Дубілета.

Слідством встановлено, що у грудні 2016 року троє колишніх високопосадовців банку, усвідомлюючи, що ПАТ КБ "Приватбанк", з урахуванням позиції власників його істотної участі, у найближчий час буде визнаний неплатоспроможним та перейде під контроль держави, та розуміючи, що у зв’язку із цим з 19 грудня 2016 року вони втратять контроль над грошовими коштами банку, підготували та реалізували злочинний план розтрати грошових коштів фінустанови. Він полягав у протиправному нарахуванні і виплаті додаткової винагороди - індексованої комісії у зв’язку із ростом курсу гривні до долару США на користь пов’язаної з банком юридичної особи по наявним депозитним договорам з нею. При цьому виплата такої комісії цими депозитними договорами та додатковими угодами до них не передбачалась.



Окрім цього, нарахування і виплата винагороди були заплановані в порушення вимог статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", якою встановлено, що угоди, які здійснюються з пов’язаними з банком особами, не можуть передбачати умов, що не є поточними ринковими умовами.

Для прикриття розтрати грошових коштів "Приватбанку" троє ексвисокопосадовців вирішили надати цим банківським операціям вигляду законних, посилаючись на начебто заздалегідь прийняте і погоджене рішення кредитного комітету банку від 2014 року, насправді підроблене "заднім числом", та на рішення кредитного комітету банку від 16 грудня 2016 року, якими нібито ухвалено рішення про застосування нарахування і виплати індексованої комісії по депозитам на користь пов’язаної з банком юридичної особи в рамках розпорядження "Про реалізацію нового депозиту з виплатою винагороди у зв’язку з ростом курсу гривні до долару США" від 2013 року.



Таким чином, підозрювані спричинили збитки у сумі 136 млн гривень.

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Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.