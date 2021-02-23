Ексголові правління "ПриватБанку" Дубілету повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.
"Генеральним прокурором 22 лютого 2021 року погоджено повідомлення про підозру трьом колишнім високопосадовцям ПАТ КБ "Приватбанк" у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, повідомлено про підозру колишньому першому заступнику Голови правління "Приватбанку", який в понеділок намагався покинути Україну на приватному літаку у напрямку Відня. Завдяки зусиллям правоохоронців літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де експосадовця було затримано.
Колишньому Голові правління банку та начальнику департаменту фінансового менеджменту, яка одночасно займала посаду першого заступника Голови правління пов’язаної з банком юридичної особи, повідомлено про підозру у спосіб, передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України.
Відповідно до джерел "УП" йдеться про Олександра Дубілета.
Слідством встановлено, що у грудні 2016 року троє колишніх високопосадовців банку, усвідомлюючи, що ПАТ КБ "Приватбанк", з урахуванням позиції власників його істотної участі, у найближчий час буде визнаний неплатоспроможним та перейде під контроль держави, та розуміючи, що у зв’язку із цим з 19 грудня 2016 року вони втратять контроль над грошовими коштами банку, підготували та реалізували злочинний план розтрати грошових коштів фінустанови. Він полягав у протиправному нарахуванні і виплаті додаткової винагороди - індексованої комісії у зв’язку із ростом курсу гривні до долару США на користь пов’язаної з банком юридичної особи по наявним депозитним договорам з нею. При цьому виплата такої комісії цими депозитними договорами та додатковими угодами до них не передбачалась.
Окрім цього, нарахування і виплата винагороди були заплановані в порушення вимог статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", якою встановлено, що угоди, які здійснюються з пов’язаними з банком особами, не можуть передбачати умов, що не є поточними ринковими умовами.
Для прикриття розтрати грошових коштів "Приватбанку" троє ексвисокопосадовців вирішили надати цим банківським операціям вигляду законних, посилаючись на начебто заздалегідь прийняте і погоджене рішення кредитного комітету банку від 2014 року, насправді підроблене "заднім числом", та на рішення кредитного комітету банку від 16 грудня 2016 року, якими нібито ухвалено рішення про застосування нарахування і виплати індексованої комісії по депозитам на користь пов’язаної з банком юридичної особи в рамках розпорядження "Про реалізацію нового депозиту з виплатою винагороди у зв’язку з ростом курсу гривні до долару США" від 2013 року.
Таким чином, підозрювані спричинили збитки у сумі 136 млн гривень.
Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.