Спалах СOVID-19 на Прикарпатті: на гірськолижному курорті Буковель закриють ресторани і посилять карантин

Для запобігання стрімкому поширенню коронавірусу в Івано-Франківській області на гірськолижному курорті Буковель закриють заклади громадського харчування, посилять масковий режим і заходи соціального дистанціювання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в Івано-Франківській ОДА.

"Протягом останніх тижнів ми спостерігаємо різке збільшення кількості хворих на COVID-19. Область лідирує за щоденним добовим приростом осіб зі встановленим діагнозом коронавірусу. Найбільше таких хворих фіксують у м. Яремче, Надвірнянському, Богородчанському районах та обласному центрі. Саме тут впродовж новорічно-різдвяних свят були найбільші скупчення людей", - наголосив голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук.

Зазначається, що причиною різкого зростання кількості випадків інфікування коронавірусом на Прикарпатті є "тісне спілкування, недотримання маскового режиму і соціальної дистанції".

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Для того щоб стримати поширення коронавірусу, ОДА визначила основні обмеження, які мають діяти на території Буковеля під час карантину, серед них: закриття для відвідувачів ресторанів, барів і кафе; створення на гірськолижних трасах і підйомниках спеціальної інфраструктури для забезпечення дотримання карантинних вимог відпочивальниками; дотримання жителями готелів соціальної дистанції і суворого маскового режиму; широке інформування відпочивальників про карантинні заходи.

Як повідомлялося раніше, Івано-Франківська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) ухвалила рішення про введення на території регіону карантину "червоного" рівня через стрімке поширення коронавірусу.

Станом на середу, 17 лютого, в області було заповнено вже близько 73% ліжок, а кількість активних хворих перевищувала столичні показники, при цьому в деяких населених пунктах Прикарпаття показник заповнюваності ліжок у лікарнях для COVID-пацієнтів перевищував 90%.

Через нестачу місць для пацієнтів із коронавірусом у регіоні, було ухвалено рішення розгорнути на базі Богородчанської і Лисецької лікарень, а також Верховинської та Заболотівської багатопрофільних лікарень перший в Україні тимчасовий мобільний госпіталь для пацієнтів із COVID-19. Його спорудження повністю завершилося 22 лютого.

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