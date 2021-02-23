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Справа Стерненка: під судом між активістами і поліцією сталися сутички. ВIДЕО

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Сьогодні в Одесі оголосили вирок активістові Сергію Стерненку, засудивши його до 7 років позбавлення волі. Під судом проходить акція протесту, в ході якої відбулися сутички з правоохоронцями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Між протестувальниками та поліцією сталися сутички. Під час оголошення вироку була штовханина.

Зіткнення відбулися на задньому виході з суду. Зараз протестувальники блокують вихід з суду, поставили автомобіль і заблокували виїзд.

За рішенням судді, Сергія Стерненка мають затримати в залі суду.

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Топ коментарі

  • vlasta
    Вот и реванш ватных мразей. А то некоторые уже начинали думать, что клоун - патриот.
  • Dack Cloud





    Дело Стерненко: под судом между активистами и полицией произошли столкновения - Цензор.НЕТ 9466 Semen Kabakaev

    @SemenKabakaev

    ·14 мин

    Сергій Стерненко позбавили волі на 7 років з конфіскацією майна!
    Це вирок всій владі Зеленського! Ми розуміємо, що це політичний тиск!
    Портнов та інші проросійські сили досягли свого!
    Керовані суди зробили свою справу!
  • Dack Cloud
    с сегодняшнего дня Зеля снова переходит в разряд про-московского опущенного Блазня..
    был небольшой перерыв после санкций на Медведчука..
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