Підписано концесійні угоди з портами на суму 3,7 млрд грн, - міністр інфраструктури Криклій

Міністерство інфраструктури має намір продовжити залучати гроші іноземних інвесторів для модернізації морських портів та розвитку внутрішніх водних шляхів України, зокрема — модернізацію шлюзів.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час виступу на Форумі "Україна-30. Інфраструктура".

Як приклад він навів порт "Ольвія", з яким було підписано концесійну угоду. У 2019 році порт мав 6 млн грн чистого прибутку, а в якості концесійного платежу катарські бізнесмени сплатять щонайменше 80 млн грн. Окрім порту "Ольвія", концесійна угода підписана і з Торговим морським портом "Херсон" — на загальну суму 3,7 млрд грн.

"Ми на цьому не зупиняємося. В Україні 13 діючих портів, частину з яких ми спільно з Фондом держмайна готуємо для приватизації, частину – під концесії. І по концесійних проєктах у нас в активній фазі готуються до реалізації Чорноморська паромна переправа, Чорноморський контейнерний термінал, Одеський пасажирський термінал, а також Бердянськ та Маріуполь. Загалом 6 концесійних портів, де готується технічно-економічне обґрунтування і найближчим часом пройдуть конкурси із залученням інвестицій. Це ті проєкти, де вкладаються гроші інвесторів, а не держави", — заявив міністр.

За його словами, Україна це не лише морська, але й річкова держава. І МІУ вдалося зрушити ще один напрямок — розвиток внутрішніх водних шляхів.

"Зношеність шлюзів у нас 85%. Європейський інвестиційний банк під час останньої зустрічі у Люксембургу озвучив готовність фінансувати проєкт модернізації шлюзів. Ми зі свого боку напрацьовуємо законодавчу базу для створення Фонду для підтримку водного транспорту. Це дозволить покращити модернізацію шлюзів", — підсумував Владислав Криклій.

Нагадаємо, у січні 2021 року міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомляв, що за результатами 2020 року морські торгові оператори України змогли збільшити показники вантажоперевезення та обробки вантажів, досягнувши показника 158,6 млн тон. Криклій є одним з основних спікерів Всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура", який проходитиме у Києві упродовж 22-24 лютого. У межах заходу обговорюються теми відновлення та розбудови інфраструктури в Україні.