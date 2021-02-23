Домовилися: Facebook скасує заборону на новини в Австралії

Facebook відновить доступ до новинного контенту в Австралії після декількох днів блокування.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ру, про це повідомляє CNBC.

Таке рішення корпорація Марка Цукерберга ухвалила після переговорів з урядом країни з приводу зміни нового законопроєкту. Ініціатива, яка була внесена в Сенат Австралії в минулому році, зобов'язує великі цифрові платформи платити місцевим ЗМІ за доступ до новинного контенту.

Раніше прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон запевняв, що влада не збирається йти на поводу у IT-гіганта: "Я просто хочу сказати Facebook - ми в Австралії. Якщо ти хочеш вести тут бізнес, потрібно дотримуватися наших правил".

Однак за підсумками переговорів було прийнято рішення, згідно з яким влада країни внесе в новий законопроєкт чотири поправки, які пом'якшать вимоги до IT-гігантів.

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"Ми задоволені тим, що після переговорів уряд Австралії погодився внести низку поправок у законопроєкт. Ці зміни вирішують наші основні проблеми, пов'язані з укладенням комерційних угод, які визнають цінність нашої компанії для ЗМІ", - написано в офіційному повідомленні Facebook.

Так, поправки дозволять визначати ступінь участі цифрової платформи в розвитку медіаіндустрії Австралії і більш чітко сформулюють підстави, за яких ЗМІ і технологічні компанії будуть підпадати під дію нового закону.

Крім того, цифровим платформам і ЗМІ буде даватися два місяці для самостійного укладання угоди. Якщо обидві сторони не зможуть досягти згоди, то остаточне рішення буде приймати суд. При цьому влада буде зобов'язана повідомити IT-компанії за місяць до прийняття остаточного рішення.

"Уряд внесе поправки до кодексу про ведення переговорів для засобів масової інформації та цифрових платформ. Ці зміни внесуть ясність щодо того, як саме повинен діяти кодекс, і зміцнять підстави для вимоги справедливої ​​винагороди з боку ЗМІ. Також вони забезпечать стимул для побудови комерційних відносин і ведення переговорів поза полем, регульованим кодексом", - заявив головний казначей Австралії Джош Фрайденберг.

Facebook пообіцяв відновити доступ до новин для австралійців найближчими днями.

Під дію закону потрапила не тільки компанія Цукерберга, але і Google. Так, минулого місяця у відповідь на внесений законопроєкт Google пригрозила видалити свій пошуковий сервіс з Австралії, однак пізніше пішла на поступки і погодилася платити місцевим ЗМІ за новинний контент.

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Однак керівництво Facebook вирішило, що нові правила не мають під собою підстав, і не пішла на поводу у влади Австралії. Минулого тижня корпорація Цукерберга заблокувала всі місцеві новинні агентства в соціальній мережі, що призвело до втрати основної платформи для поширення інформації та екстрених новин.