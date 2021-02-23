Новини • Коронавірус і карантин

Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський

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Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський подякував індійським партнерам за надання вакцини проти COVID-19, а також заявив, що вакцинація розпочнеться найближчим часом.

Про це Зеленський повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Перші 500 тис. вакцин проти COVID-19 прибули в Україну. Дякуємо індійським партнерам за підтримку. Ми розпочнемо вакцинацію якомога швидше. Нам потрібно разом боротися з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 23 лютого 2021 року, в Україну доставили першу партію вакцини проти коронавірусу.

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Топ коментарі

  • Стрелок
    начни с себя и своей семьи
  • alex1919
    Себе, покидьок, вакцинуй чимось таким, щоб ти потім не зміг весь світ заразити своїм геномом...
  • Ёши Ёкомуро
    Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6163

    Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9002
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