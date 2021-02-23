На Хмельниччині п'яний співробітник патрульної поліції на смерть збив жінку і зник з місця ДТП, - Клименко
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Співробітник групи реагування патрульної поліції, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на смерть збив жінку в Хмельницькій області, після чого зник з місця події.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"У Хмельницькій області співробітник групи реагування патрульної поліції збив жінку. На жаль, врятувати її не вдалося. Водій з місця ДТП зник, але вже через 40 хвилин ми його затримали. Вже колишній поліцейський був п'яним. Вже колишній - я принциповий в цих питаннях. Він звільнений з органів поліції", - написав він.
Клименко також зазначив, що всі зібрані матеріали будуть передані в ДБР.