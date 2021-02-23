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На Хмельниччині п'яний співробітник патрульної поліції на смерть збив жінку і зник з місця ДТП, - Клименко

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На Хмельниччині п'яний співробітник патрульної поліції на смерть збив жінку і зник з місця ДТП, - Клименко
Співробітник групи реагування патрульної поліції, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, на смерть збив жінку в Хмельницькій області, після чого зник з місця події.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"У Хмельницькій області співробітник групи реагування патрульної поліції збив жінку. На жаль, врятувати її не вдалося. Водій з місця ДТП зник, але вже через 40 хвилин ми його затримали. Вже колишній поліцейський був п'яним. Вже колишній - я принциповий в цих питаннях. Він звільнений з органів поліції", - написав він.

Клименко також зазначив, що всі зібрані матеріали будуть передані в ДБР.

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На Хмельниччині пяний співробітник патрульної поліції на смерть збив жінку і зник з місця ДТП, - Клименко 01

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Топ коментарі

  • Mykhailo Stepanov
    еще один орел Авакова...
  • поль бельмондо
    А нашей полиции так пытаются расширить полномочия. НЕ ГОТОВА еще она к такому.
  • Русский Алкаш
    Уже бывший - я принципиальный в этих вопросах. Он уволен из органов полиции.", - написал он.Источник: https://censor.net/ru/n3249538
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    Что-то подсказывает, что он был уволен за 1 час до ДТП
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