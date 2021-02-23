Справа Стерненка: Сьогодні біля Офісу Президента відбудеться акція протесту

Представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненку анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс Президента України.

Про це об'єднання повідомляє на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривосуддя: Сергію Стерненку - 7 років і три місяці позбавлення волі та конфіскація майна. Суддю дотиснула Венедіктова, Татаров і Труханов.

За ґрати відразу ж у залі суду! ... Акція протесту: 20:00, Офіс Президента", - йдеться в повідомленні.

Також нардеп Гео Лерос у Facebook написав: "Зустрічаємося на Банковій о 20:00".

Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

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