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Зеленський своїми пропозиціями до закону про держслужбу хоче розблокувати роботу міністерства енергетики, - "слуга народу" Кравчук

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Зеленський своїми пропозиціями до закону про держслужбу хоче розблокувати роботу міністерства енергетики, - "слуга народу" Кравчук
Більшість фракції "Слуги народу" буде підтримувати пропозиції президента Володимира Зеленського до законопроєкту №4531 щодо державної служби, якими виконувачам обов’язків міністрів повертають усі повноваження.

Про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Дискусії можуть бути до пори до часу, але коли є вето президента, коли він збирає позачергове засідання, коли абсолютно зрозуміло, що президент хоче розблокувати роботу міністерства – наразі міністерства енергетики… Бо насправді виконувач обов’язків після кількох правок, які ми прийняли в залі, досі не може виплатити зарплату шахтарям і іншим працівникам, які є під міністерством енергетики", - сказала Кравчук.

Читайте: Рада сьогодні збереться на позачергове засідання: розглянуть ветований Зеленським закон про держслужбу

Як повідомлялося, 28 січня Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року ВР вже намагалася призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Раніше повідомлялося, що профільний комітет підтримав призначення Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики після того, як Шмигаль повторно вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.

Кабінет Міністрів України призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики 21 грудня.

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Топ коментарі

  • Юрген Торвальд
    Зеленский своими предложениями в закон о госслужбе хочет разблокировать работу министерства энергетики, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 8073
  • Rostyslav Komarnytsky
    Брат Єрмака вочевидь завис на гроші. Вітренко забашляв, а повноважень нема. Ото проблему мають два брата-акробата Єрмаки. Тому і виганяють Вітренка у двері - а він - у вікно, виганяють у вікно - а він, як щур - через каналізацію і унітаз.
  • Иван Петрович Сидоров
    Зеленский Владимир: Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером. Выделение $4 млн премии Витренко. Последний обещал что деньги будут выплачены ему в течение нескольких лет. Но «Нафтогаз» неожиданно принял решение рассчитаться по долгам уже в ближайшее время. Инициатором выступил Ермак.
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