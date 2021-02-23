Зеленський своїми пропозиціями до закону про держслужбу хоче розблокувати роботу міністерства енергетики, - "слуга народу" Кравчук

Більшість фракції "Слуги народу" буде підтримувати пропозиції президента Володимира Зеленського до законопроєкту №4531 щодо державної служби, якими виконувачам обов’язків міністрів повертають усі повноваження.

Про це сказала в коментарі журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Дискусії можуть бути до пори до часу, але коли є вето президента, коли він збирає позачергове засідання, коли абсолютно зрозуміло, що президент хоче розблокувати роботу міністерства – наразі міністерства енергетики… Бо насправді виконувач обов’язків після кількох правок, які ми прийняли в залі, досі не може виплатити зарплату шахтарям і іншим працівникам, які є під міністерством енергетики", - сказала Кравчук.

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Як повідомлялося, 28 січня Рада повторно провалила призначення Вітренка віцепрем'єр-міністром - міністром енергетики.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року ВР вже намагалася призначити колишнього виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. Тоді за це рішення проголосували лише 186 народних обранців.

Раніше повідомлялося, що профільний комітет підтримав призначення Вітренка віцепрем'єром і міністром енергетики після того, як Шмигаль повторно вніс у Раду постанову про призначення Вітренка міністром енергетики.

Кабінет Міністрів України призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики 21 грудня.