Венедіктова намагається уникати обговорення справи Татарова, оскільки стоїть на "політичній розтяжці", - нардеп "Голосу" Железняк
Про це нардеп "Голосу" Ярослав Железняк заявив в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Я бачу по деяких рішеннях (виклик Ситника на допит, передача справи з НАБУ до СБУ), що "випадково" пані Венедіктової не буває на місці, хтось інший це робить. Про що для мене це свідчить? Значить, – у мене таке відчуття, – у неї немає іншого варіанту, як зробити це. Не знаю, з яких політичних мотивів. Але вона максимально намагається уникати цієї тематики. І мені здається, щонайменше внутрішньо - проти такого розвитку подій", - зазначив парламентарій.
За словами Железняка, Зеленський свого часу хвалився, що Рябошапка у нього тоді був 100% -но свій генпрокурор.
"Зараз такою він вважає пані Венедіктову. Я думаю, що це та політична розтяжка, на якій перебуває в тому числі вона. Але з того, як вона це не коментує, намагається максимально уникнути цього обговорення – у мене не складається враження, що у неї гарні стосунки з Татаровим. І у мене не складається враження, що якби вона могла ухвалювати самостійні рішення, вона б ухвалювала їх так само", - підкреслив нардеп.
Повний текст інтерв'ю з нардепом "Голосу" Ярославом Залізняком читайте тут.