Рада підтримала пропозиції Зеленського і повернула всі повноваження в.о. міністрів. ВIДЕО

Верховна Рада підтримала пропозиції президента Володимира Зеленського до законопроєкту №4531 про державну службу, якими виконувачі обов'язків міністрів повертають всі повноваження міністрів.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосували 267 народних депутатів.

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Таке рішення нардепи прийняли на позачерговому засіданні 23 лютого.

Нагадаємо, 16 лютого Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт №4531 "Про внесення змін до деяких законів України про відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби".

Документ передбачав часткове повернення повноважень для виконувачів обов'язків міністрів, які раніше були обмежені.

Зокрема, в.о. дозволили підписувати бюджетні відомості і низку інших докуметов. 18 лютого Зеленський ветував закон про відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців, запропонувавши повернути в.о. всі повноваження міністрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський пропонує повернути в.о. всі повноваження міністра на необмежений період, більшість фракцій це не будуть підтримувати, - Шкрум