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Наступного тижня ЄС зніме санкції з Арбузова і Табачника, - Йозвяк

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Наступного тижня ЄС зніме санкції з Арбузова і Табачника, - Йозвяк
Посли країн Євросоюзу на наступному тижні знімуть санкції з колишнього в.о. прем'єр-міністра України Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС наступного тижня знімуть санкції з колишнього прем'єр-міністра України Арбузова і ексміністра освіти Табачника. У списку залишилося тільки 8 осіб, включно з Януковичем і його сином", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС офіційно зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького.

Також читайте: Євросоюз може зняти санкції із сина Януковича, а також з Арбузова, Клименка і Табачника, - Йозвяк

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Топ коментарі

  • Vasilij VG
    Спасибо зебилам, проголосовавшим за ватных клоунов. Жрите. На следующей неделе ЕС снимет санкции с Арбузова и Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 5782
  • wake up-UA
    Зебот 00-Diogen Gdl + компанія таких же,
    Наступного тижня ЄС зніме санкції з Арбузова і Табачника, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 9366
  • rock-n-roll
    Слава нашей импотентной правоохранительной системе!!!
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