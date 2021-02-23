Наступного тижня ЄС зніме санкції з Арбузова і Табачника, - Йозвяк

Посли країн Євросоюзу на наступному тижні знімуть санкції з колишнього в.о. прем'єр-міністра України Сергія Арбузова та ексміністра освіти Дмитра Табачника.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС наступного тижня знімуть санкції з колишнього прем'єр-міністра України Арбузова і ексміністра освіти Табачника. У списку залишилося тільки 8 осіб, включно з Януковичем і його сином", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС офіційно зняв санкції з колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького.

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