Україна подала в ЄСПЛ дев'ятий позов проти РФ: цього разу через замах на Навального і вбивства Хараберюша і Шаповала. ДОКУМЕНТ

Україна звернулася до Європейського суду з прав людини з позовом проти Російської Федерації через практику Росії, яка полягає в цілеспрямованих вбивствах тих, кого вважають опонентами РФ, на території Росії та інших держав.

Про це розповів заступник міністра юстиції Іван Ліщина, передає Цензор.НЕТ.

"Отже, ми це нарешті зробили! Час від ідеї до її втілення зайняв кілька років. Реалізували ідею наполегливість Бена Емерсона (про якого Chambers UK 2016 писала, що він отримує результати на "голій силі свого характеру), та сміливість Дениса Малюськи та Дмитра Кулеби. І ось, нарешті: "19 лютого 2021 Уряд України подав нову між-державну заяву проти Російської Федерації відповідно до статті 33 (між-державні заяви) Європейської конвенції з прав людини. Це дев’ята заява подана Україною проти Російської Федерації. Вона була зареєстрована під номером 10691/21. Заява стосується тверджень Уряду України щодо адміністративної практики Російської Федерації, що наразі продовжується, стосовно цілеспрямованих операцій по вбивству опонентів Російської Федерації в Росії та на території інших країн, включаючи членів Ради Європи, поза ситуацією збройного конфлікту"", - заявив Ліщина.

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"Уряд України подав нову заяву до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації. Справа стосується тверджень українського уряду про триваючу адміністративну практику Російської Федерації, яка полягає у цілеспрямованих вбивствах тих, кого вважають опонентами РФ, на території Росії та інших держав", - повідомили в пресслужбі ЄСПЛ, пише Європейська правда.

Одним з епізодів, який фігурує у звинуваченнях, є замах на вбивство одного з лідерів російської опозиції Олексія Навального з використанням нервово-паралітичної речовини "Новачок", що є у розпорядженні лише російських спецслужб.

Інформацію про те, що скарга України стосується Навального, у коментарі "Європейській правді" підтвердив також урядовий уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина, пояснивши, що українська скарга не стверджує, що це вбивство якимось чином стосується України. "Немає обов’язку країнам обґрунтовувати наш зв’язок зі скаргою, наша держава просто повідомляє про системне порушення прав людини іншою державою, а саме Російською Федерацією", - заявив він.

Присутність Навального у переліку жертв нападів офіційної влади РФ, втім, робить українську скаргу відповідною вимогам ЄСПЛ щодо строків давності.

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У скарзі фігурують також вбивства, скоєні на території України.

"Йдеться про системні вбивства тих, кого вважають ворогами Росії, як-то співробітників військової розвідки та СБУ, яких вбили в Києві та Маріуполі", - пояснив Ліщина.

Як відомо, 27 червня 2017 року у Києві внаслідок підриву автомобіля загинув полковник ГУР Міноборони Максим Шаповал. 31 березня того ж року внаслідок схожого теракту загинув полковник контррозвідки СБУ Олександр Хараберюш.

У Страсбурзі уточнюють, що у позові йдеться також про вбивства за межами країн Ради Європи. "Український уряд також заявляє про адміністративну практику Російської Федерації у нерозслідуванні цих вбивств та умисному проведенні операцій приховування, спрямованих на розчарування в зусиллях із пошуку відповідальних осіб", - пояснили в ЄСПЛ.

Йдеться про вбивство одного з чеченських лідерів Зелімхана Яндарбієва, яке було скоєне 13 лютого 2004 року в Катарі, також через підрив автомобіля. Тоді влада Катару арештувала виконавців – росіян, що працювали тимчасовими співробітниками посольства, та встановила, що вибуховий пристрій в Доху відправили з РФ дипломатичними каналами. Зрештою влада РФ офіційно визнала, що була організатором цього вбивства і принесла вибачення Катару.

Цей епізод, у якому вина РФ офіційно доведена, став у скарзі України доказом того, що Росія дійсно практикує політичні вбивства своїх опонентів.

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