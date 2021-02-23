Через три місяці боротьби за життя померла жінка, яку збив автомобіль на "острівці безпеки" в Харкові
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В одній з лікарень Харкова померла жінка, що постраждала в ДТП на проспекті Науки. Наприкінці листопада минулого року на "острівець безпеки", де була жінка і ще три людини, влетів автомобіль.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив депутат Харківської міськради Ігор Черняк.
"У цю неділю в лікарні померла Тетяна - дівчина, яка постраждала в ДТП на проспекті Науки на початку листопада минулого року. На жаль, попри всі старання, медикам не вдалося її врятувати", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, ДТП сталася в неділю, 7 листопада 2020 року, на проспекті Науки в Харкові.
Пізніше поліція повідомила про підозру у вчиненні ДТП водієві-іноземцю.