Новини • Вирок Стерненку

Минулої п‘ятниці була інформація, що Стерненка виправдають. Але на суддю тисли Труханов, Татаров і Венедіктова, - нардеп "Голосу" Устінова

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Минулої п‘ятниці була інформація, що Стерненка виправдають. Але на суддю тисли Труханов, Татаров і Венедіктова, - нардеп "Голосу" Устінова
Нардеп "Голосу" Олександра Устінова переконана, що у справі активіста Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років позбавлення волі, на суддю тиснула генеральний прокурор Ірина Венедіктова, заступник керівника Офісу президента Олег Татаров та міський голова Одеси Генадій Труханов.

Про це Устінова розповіла в коментарі журналістам в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Нардеп зауважила, що вважає справу сфальсифікованою.

"Якщо ви подивитесь, вона базується повністю на показаннях так званого активіста проросійської партії "Родіна", який паралельно перебував у двох місцях… На суддю 100% тисли. Я знаю, що суддя скоріш за все перебуває на гачку, тому що ми знаємо, що він у 2017 році відпускав директора бази, яка згоріла і де загинули люди", - сказала Устінова.

Вона також додала, що минулого тижня ще готувався виправдальний вирок.

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"Була інформація минулої п’ятниці, що мав бути виправдальний вирок. І насправді на суддю дуже тисли, він його не зачитав і переніс засідання на тиждень. І як бачите - за тиждень повністю змінилася ситуація", - сказала Устінова.

Відповідаючи на питання, хто здійснював тиск, Устінова зауважила: "Я можу точно назвати три прізвища: Труханов, Татаров і Венедіктова. Без прокуратури, клопотання прокурорів про максимальний термін ув’язнення і те, що людину взяти під варту прямо в залі суду, цього не було б".

Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

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Топ коментарі

  • Вла
    на цього данубасіта-підара не треба було й давити, воно із задоволенням винесло неправосудне рішення патріоту Стерненку.
  • Ан Мур
    Петро Порошенко: Стерненка засудили за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури

    Вирок у справі одеського активіста Сергія Стерненка - це не просто вибіркове правосуддя, а наслідок впливу поплічників Януковича-Портнова на Офіс Зеленського. Про це пише у Facebook п'ятий Президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко. Він звертає увагу, що особам, проти яких запроваджені санкції за фінансування тероризму, досі не вручені підозри. Натомість влада системно переслідує патріотів, волонтерів і ветеранів.
    «Представникам п'ятої колони, щодо яких впроваджено санкції за фінансування тероризму, не пред'явлено підозру і не обрано запобіжний захід. Натомість українського патріота Стерненка засудили до семи років ув'язнення. За що? Насправді за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури і протидіяв планам із створення Новоросії», - нагадав Петро Порошенко.
     «Це не просто вибіркове правосуддя. Ознакою часу стали переслідування патріотів, волонтерів, ветеранів. Це - наслідок впливу команди Януковича-Портнова на правоохоронні органи і суди, які особисто Зеленський надав їм в оренду. Тому сьогоднішнє рішення і стало можливим», - констатує п'ятий Президент.
     «Вимагаємо від Зеленського усунути вплив п'ятої колони на ДБР, прокуратуру та суди, для чого в першу чергу - очистити Офіс Президента від портновських посіпак. А Верховна Рада має негайно ухвалити ініційовану нами постанову про припинення політичних репресій щодо ветеранів, добровольців, волонтерів і усіх патріотів. Рівно як і ініційований нами законопроект про відповідальність за колабораціонізм», - резюмує лідер «Європейської Солідарності».
  • Cтарий Кінь
    Могли бвже й картинку запостити. Це, справа непогана і немає чого соромитися. Порошенко сьогодні виявився швидшим від Свободи, правого сектору та Нацкорпусу.
    Минулої п‘ятниці була інформація, що Стерненка виправдають. Але на суддю тисли Труханов, Татров і Венедіктова, - нардеп "Голосу" Устінова - Цензор.НЕТ 2997
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