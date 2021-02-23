Минулої п‘ятниці була інформація, що Стерненка виправдають. Але на суддю тисли Труханов, Татаров і Венедіктова, - нардеп "Голосу" Устінова

Минулої п‘ятниці була інформація, що Стерненка виправдають. Але на суддю тисли Труханов, Татаров і Венедіктова, - нардеп "Голосу" Устінова
Про це Устінова розповіла в коментарі журналістам в парламенті, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Нардеп зауважила, що вважає справу сфальсифікованою.
"Якщо ви подивитесь, вона базується повністю на показаннях так званого активіста проросійської партії "Родіна", який паралельно перебував у двох місцях… На суддю 100% тисли. Я знаю, що суддя скоріш за все перебуває на гачку, тому що ми знаємо, що він у 2017 році відпускав директора бази, яка згоріла і де загинули люди", - сказала Устінова.
Вона також додала, що минулого тижня ще готувався виправдальний вирок.
"Була інформація минулої п’ятниці, що мав бути виправдальний вирок. І насправді на суддю дуже тисли, він його не зачитав і переніс засідання на тиждень. І як бачите - за тиждень повністю змінилася ситуація", - сказала Устінова.
Відповідаючи на питання, хто здійснював тиск, Устінова зауважила: "Я можу точно назвати три прізвища: Труханов, Татаров і Венедіктова. Без прокуратури, клопотання прокурорів про максимальний термін ув’язнення і те, що людину взяти під варту прямо в залі суду, цього не було б".
Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.