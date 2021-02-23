Вирок Стерненку - це не вибіркове правосуддя, а результат впливу команди Януковича-Портнова на суди в Україні, - Порошенко

Вирок у справі одеського активіста Сергія Стерненка - це результат впливу команди Януковича-Портнова на правоохоронні органи і суди, які особисто Зеленський надав їм в оренду.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України, лідер політсили Петро Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко звертає увагу, що особам, проти яких запроваджені санкції за фінансування тероризму, досі не вручені підозри. Натомість влада системно переслідує патріотів, волонтерів і ветеранів.

"Представникам п’ятої колони, щодо яких впроваджено санкції за фінансування тероризму, не пред’явлено підозру і не обрано запобіжний захід. Натомість українського патріота Стерненка засудили до семи років ув’язнення. За що? Насправді за те, що захищав Одесу від прокремлівської агентури і протидіяв планам із створення Новоросії", – нагадав Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої п‘ятниці була інформація, що Стерненка виправдають. Але на суддю тисли Труханов, Татров і Венедіктова, - нардеп "Голосу" Устінова

"Це не просто вибіркове правосуддя. Ознакою часу стали переслідування патріотів, волонтерів, ветеранів. Це — наслідок впливу команди Януковича-Портнова на правоохоронні органи і суди, які особисто Зеленський надав їм в оренду. Тому сьогоднішнє рішення і стало можливим", – констатує п’ятий Президент.

Порошенко вимагає від Зеленського усунути вплив п'ятої колони на ДБР, прокуратуру і суди, для чого в першу чергу - очистити Офіс Президента від портновських "посіпак".

А Верховна Рада має негайно ухвалити ініційовану нами постанову про припинення політичних репресій щодо ветеранів, добровольців, волонтерів і усіх патріотів. Рівно як і ініційований нами законопроект про відповідальність за колабораціонізм", – резюмує лідер "Європейської Солідарності".

Також дивіться: Вирок Стерненку виніс суддя з Донецька Попревич, який встановив біля воріт свого особняка бюсти Леніна і Сталіна, - Казанський. ФОТО

Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.