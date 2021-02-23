Прем'єр Грузії Гарібашвілі і Саакашвілі відреагували на арешт лідера опозиційної партії Мелії

Новопризначений прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі та опонент грузинської влади Міхеіл Саакашвілі прокоментували арешт лідера найбільшої опозиційної партії "Єдиний національний рух" Никанора Мелії.

Гарібашвілі підтримав затримання Мелії, назвавши свого політичного опонента "криміналом", пише "Эхо Кавказа", передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми стали свідками того, що ми - правова держава. Ми - сильна держава, у нас сильна поліція, у нас дуже ефективний глава МВС. Я хочу публічно висловити йому і всім поліцейським подяку від імені уряду. Вони захистили гідність нашої держави, стабільність держави", - сказав Гарібашвілі.

У той же час Міхеіл Саакашвілі, який є засновником "Єдиного національного руху", різко розкритикував грузинську владу за арешт свого політичного союзника.

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"Ще ніколи в історії Грузії за останні десятиліття не траплялося, щоб глава і лідер основної опозиційної партії був заарештований за такою грубою, повністю надуманою причиною", - заявив він в Facebook.

Саакашвілі звинуватив ексглаву правлячої партії "Грузинська мрія" і мільярдера Бідзіна Іванішвілі в тому, що він прагне знищити опозиційний "Єдиний національний рух", який, за його словами, є основною політичною силою, яка хоче звільнити грузинський народ "від ярма бідності і рабства, введеного Іванішвілі".

Нагадаємо, вранці 23 лютого поліція взяла штурмом кімнату офісу "Єдиного національного руху", в якій перебував лідер партії Никанор Мелія, і затримала його. Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві насильницькими діями на акції протесту перед будівлею парламенту, а також в участі в ній - у справі про заворушення 20 червня 2019 року.