Прем'єр Грузії Гарібашвілі і Саакашвілі відреагували на арешт лідера опозиційної партії Мелії
Гарібашвілі підтримав затримання Мелії, назвавши свого політичного опонента "криміналом", пише "Эхо Кавказа", передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні ми стали свідками того, що ми - правова держава. Ми - сильна держава, у нас сильна поліція, у нас дуже ефективний глава МВС. Я хочу публічно висловити йому і всім поліцейським подяку від імені уряду. Вони захистили гідність нашої держави, стабільність держави", - сказав Гарібашвілі.
У той же час Міхеіл Саакашвілі, який є засновником "Єдиного національного руху", різко розкритикував грузинську владу за арешт свого політичного союзника.
"Ще ніколи в історії Грузії за останні десятиліття не траплялося, щоб глава і лідер основної опозиційної партії був заарештований за такою грубою, повністю надуманою причиною", - заявив він в Facebook.
Саакашвілі звинуватив ексглаву правлячої партії "Грузинська мрія" і мільярдера Бідзіна Іванішвілі в тому, що він прагне знищити опозиційний "Єдиний національний рух", який, за його словами, є основною політичною силою, яка хоче звільнити грузинський народ "від ярма бідності і рабства, введеного Іванішвілі".
Нагадаємо, вранці 23 лютого поліція взяла штурмом кімнату офісу "Єдиного національного руху", в якій перебував лідер партії Никанор Мелія, і затримала його. Мелія, який став головою "Єдиного національного руху" в кінці минулого року, звинувачується в організації та керівництві насильницькими діями на акції протесту перед будівлею парламенту, а також в участі в ній - у справі про заворушення 20 червня 2019 року.