Новини

Вкладники Ощадбанку втратять 100% гарантію за вкладами, - Кабмін розглядає окремий законопроєкт

46 76846
Вкладники Ощадбанку втратять 100% гарантію за вкладами, - Кабмін розглядає окремий законопроєкт
Уже завтра, 24 лютого, Кабмін може розглянути зміни до законодавства, прийняття яких фактично скасує 100% державну гарантію на вклади фізичних осіб в Ощадбанку.

 Йдеться про проєкти змін до деяких законів України щодо набуття акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" статусу учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, повідомляє delo.ua.

Раніше входження Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів планували поєднати у часі із підвищенням гарантованої суми відшкодування та реструктуризацією боргів самого Фонду, який на сьогодні, за офіційними повідомленнями, повинен повернути державі понад 110 млрд грн, отриманих для виплати вкладникам збанкрутілих банків. Прийняття відповідного пакету законопроєктів було однією з умов відновлення співпраці із МВФ.

Між тим, за інформацією delo.ua, реструктуризація боргів Фонду, а через це і обіцяне підняття гарантій за вкладами знову відтерміновується і цього разу на невизначений строк. "У законопроєкті, який в середу 24 лютого розглядатиме КМУ, немає майже нічого з обіцяного вкладникам банків та МВФ. З проєкту не лише викреслили реструктуризацію боргів Фонду та підвищення гарантій за вкладами, у нього заклали фантастично пільгові умови приєднання Ощадбанку до ФГВФО, по суті, переклавши увесь фінансовий тягар його гарантій перед вкладниками на решту банків", - йдеться у статті.

Нагадаємо, у вересні минулого року Рада з фінансової стабільності погодила програму реструктуризації боргів Фонду гарантування, виконання якої дозволило б почати поетапне підвищення гарантованої суми відшкодування. Відповідні законопроекти разом із ініціативою поширення гарантій Фонду на Ощадбанк мали прийматися одним пакетом. Утім поки що питання підвищення суми відшкодування у порядок денний не включено.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Fantomas
    Ахахах Вкладчики Ощадбанка потеряют 100% гарантию по вкладам, - Кабмин рассматривает отдельный законопроект - Цензор.НЕТ 4082
    Бубочка по всем фронтам лошит своих 73% хуже не будет точно Вкладчики Ощадбанка потеряют 100% гарантию по вкладам, - Кабмин рассматривает отдельный законопроект - Цензор.НЕТ 5794
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Зелень переср..ась с МВФ в угоду Бене и раше, теперь готовится к дефолту.
    И да, он считает, что он вам ничего не должен, ЗЕизбиратели.
  • Danilo Kosmina 10be22a1
    банковская система тупо посыпется.. паника клиентов и отток капитала гарантированы.. зебилы, вы такие дебилы
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини