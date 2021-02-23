У Раді зареєстрували міжфракційний законопроєкт про регулювання зовнішньої реклами

Дизайн-коди вулиць, заборона реклами на пам’ятках національного значення і адаптація конструкцій у міський простір - народні депутати взялись навести лад із білбордами та всією зовнішньою рекламою.

У парламенті зареєстрували збалансований, міжфракційний законопроєкт про регулювання ринку зовнішньої реклами (№ 5094 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої реклами"). Це перший законопроєкт, який підтримує влада і опозиція, він враховує інтереси людей, бізнесу та держави. Його авторами стали 15 депутатів із різних фракцій і профільного комітету.

Сьогодні значна частина ринку зовнішньої реклами перебуває "в тіні". За межами населених пунктів 90% конструкцій встановлені нелегально. Законодавство, яким регулюється ця сфера, прийняли ще в минулому столітті. Воно застаріле і морально, і технічно. Законодавчий вакуум і різночитання норм створюють умови для спекуляцій і корупції, - вважають автори законопроєкту.

У результаті білборди розміщуються хаотично, на ринку раз по раз влаштовують переділи, витіснення "чужих" і заведення "своїх".

Законопроєкт передбачає запровадження єдиного порядку розміщення зовнішньої реклами. Відмінності будуть лише у процедурах у межах і за межами населених пунктів. Він встановлює чіткі вимоги і обмеження. Заявки можна буде подавати в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг. Також чітко прописана в документі процедура демонтажу самовільно встановлених конструкцій. Завдяки виведенню "з тіні" нелегально встановленої реклами розраховують збільшити надходження до бюджету майже вдвічі.

Окрім цього, законопроєкт містить низку інноваційних положень. Зокрема, рекламні конструкції встановлюватимуться відповідно до затверджених Схем розміщення засобів зовнішньої реклами. Створять публічний електронний реєстр конструкцій. На кожному рекламоносії знаходитиметься QR-код з інформацією про власника та дозвіл.

У разі прийняття закону, з одного боку, реклами стане менше – на деяких територіях скорочення складе від 17 до 50%. З іншого, рекламні конструкції стануть кращі і безпечніші, їх адаптуватимуть у міський простір так, щоб вони гармонійно вписувались у ландшафт. Будуть розроблятись дизайн-коди населених пунктів, вулиць, кварталів, окремих будівель та споруд.

Передбачається, що інвестиції в галузь складуть 1,6 млрд грн. Рекламодавці отримають значно якісніші послуги за ті ж гроші, а люди - якісний міський простір. До того ж, впорядкування реклами вздовж автошляхів суттєво підвищить безпеку на дорогах. Також пропонується, щоб частина податків від реклами спрямовувалась до державного дорожнього фонду, що дозволить за рахунок реклами ремонтувати дорожні покриття.

Ініціаторами законопроєкту виступили народні депутати: Кондратюк Олена, Сушко Павло, Потураєв Микита, Железняк Ярослав, Макаров Олег, Струневич Вадим, Сюмар Вікторія, Абдуллін Олександр, Рудик Кіра, Осадчук Андрій, Василів Ігор, Приходько Борис, Ковальов Артем, Корявченков Юрій та Павленко Юрій.