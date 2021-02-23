Вакцину Pfizer зареєстрували в Україні, - Ляшко

В Україні пройшла реєстрацію вакцина від COVID американської компанії Pfizer. Точні терміни її поставки поки невідомі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Вакцинація в Україні буде добровільною, і вакцинація буде проводитися тільки зареєстрованими препаратами. В Україні зареєстрували два препарати ... Це препарат Covishield / AstraZeneca, який виготовляється на майданчику Serum Institute of India, а також зареєстрована вакцина Pfizer", - зазначив Ляшко.

Головний санлікар додав, що поки не може сказати, де буде проводитися вакцина Pfizer для України.

Раніше повідомлялося, що вакцина Pfizer буде поставлена ​​в Україну в кінці лютого або на початку березня.

Також читайте: Розпочнемо вакцинацію якомога швидше, - Зеленський