Зеленський не пропонував Стерненкові жодних посад і не втручається в слідство, - Мендель

Президент Володимир Зеленський не втручається в розслідування та розгляд кримінальної справи проти Сергія Стерненка та не пропонував йому жодних посад.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель

"Президент України не пропонував Сергію Стерненку жодних посад, оскільки такі пропозиції не є частиною моделі соціальних ліфтів, які президент вважає найкращою моделлю відбору професіоналів на посади. Володимир Зеленський наголошував і наголошує, що покладається на незалежність і справедливість правоохоронної системи у розслідуваннях. Він не втручається у розслідування і не тисне на правоохоронні органи в будь-якій справі. Публічні заяви, якими президента намагаються долучити до цієї історії, є політизацією справи. Жодних дзвінків від вказаної засудженої особи президент не отримував. Глава держави вважає, що не має бути частиною спроб самопіару будь-якого активіста або політика, його ім`я не має використовуватися в спробах захиститися від судового вироку", - сказала Мендель.

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Зазначається, що Стерненко після заслуховування обвинувального вироку у справі про викрадення людини та катування заявив, що президент Зеленський раніше пропонував йому обійняти державну посаду.

В суді екслідеру одеського "Правого сектору" передали мобільний телефон і сказали журналістам, що на іншому кінці – президент. Стерненко представився, але з того боку майже одразу кинули слухавку. Стерненко публічно "подякував Зеленському за вирок у своїй справі".

Раніше повідомлялося, що активіст Сергій Стерненко після оголошення обвинувального вироку, за його словами, провів коротку телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

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