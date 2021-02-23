Зеленський не пропонував Стерненкові жодних посад і не втручається в слідство, - Мендель
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель
"Президент України не пропонував Сергію Стерненку жодних посад, оскільки такі пропозиції не є частиною моделі соціальних ліфтів, які президент вважає найкращою моделлю відбору професіоналів на посади. Володимир Зеленський наголошував і наголошує, що покладається на незалежність і справедливість правоохоронної системи у розслідуваннях. Він не втручається у розслідування і не тисне на правоохоронні органи в будь-якій справі. Публічні заяви, якими президента намагаються долучити до цієї історії, є політизацією справи. Жодних дзвінків від вказаної засудженої особи президент не отримував. Глава держави вважає, що не має бути частиною спроб самопіару будь-якого активіста або політика, його ім`я не має використовуватися в спробах захиститися від судового вироку", - сказала Мендель.
Зазначається, що Стерненко після заслуховування обвинувального вироку у справі про викрадення людини та катування заявив, що президент Зеленський раніше пропонував йому обійняти державну посаду.
В суді екслідеру одеського "Правого сектору" передали мобільний телефон і сказали журналістам, що на іншому кінці – президент. Стерненко представився, але з того боку майже одразу кинули слухавку. Стерненко публічно "подякував Зеленському за вирок у своїй справі".
Раніше повідомлялося, що активіст Сергій Стерненко після оголошення обвинувального вироку, за його словами, провів коротку телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.