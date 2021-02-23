Завтра в Україні починає діяти адаптивний карантин: МОЗ поділив області на зони. ІНФОГРАФІКА
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Міністерство охорони здоров'я поділило Україну на зони перед початком дії адаптивного карантину. Жодна область країни поки що не відповідає "зеленому" рівню.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
У "червоній" зоні карантину опинилися Івано-Франківська та Чернівецька область, в яких складна ситуація з поширенням коронавірусу.
Вінницька, Житомирська, Донецька, Закарпатська, Запорізька, Луганська і Тернопільська області, згідно з даними МОЗ, опинилися в "помаранчевій" зоні карантину.
Решта областей України, а також Київ потрапили в "жовту" зону карантину.
Адаптивний карантин вступить в силу вже завтра, 24 лютого.