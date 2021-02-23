Завтра в Україні починає діяти адаптивний карантин: МОЗ поділив області на зони. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я поділило Україну на зони перед початком дії адаптивного карантину. Жодна область країни поки що не відповідає "зеленому" рівню.