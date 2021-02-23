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Кабмін закликав парламент заборонити демпінговий імпорт електроенергії з Росії і Білорусі

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Кабмін закликав парламент заборонити демпінговий імпорт електроенергії з Росії і Білорусі
Кабінет Міністрів закликав Верховну Раду якомога швидше розглянути законопроєкт про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Антикризового енергетичного штабу.

"Я нагадаю, з серпня уряд подав законопроєкт про заборону імпорту електроенергії з Росії, Білорусі. На жаль, депутати його не приймають. Будь ласка, він лежить у парламенті, ми просимо депутатський корпус прийняти відповідну законодавчу базу для обмеження імпорту електроенергії", - зазначив глава Уряду.

Шмигаль заявив, що потрібно чітко розділяти аварійну допомогу системному оператору і комерційний імпорт електроенергії, який заміщає внутрішнє виробництво.

"Стосовно аварійної допомоги – це є необхідність, щоб уникати віялових відключень, це дві різні речі: імпорт і аварійна допомога між країнами", - додав прем’єр.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росії.

Загалом станом на 23 лютого було імпортовано 520 млн кВт годин на суму 830 млн грн. Поставки російського струму здійснюються за демпінговими цінами, що дозволяє імпортерам витісняти з ринку українських виробників і постійно збільшувати свою долю. Імпорт призводить до різкого обвалу оптових цін і збитків генеруючих компаній.

Минулого тижня (15-22 лютого) доля імпорту збільшилася 5%. Минулий опалювальний сезон – з жовтня 2019 по березень 2020 року – Україна імпортувала понад 1 млрд кВт годин електроенергію, що призвело до найбільшої за роки незалежності кризи на енергетичному ринку. В результаті зупинилися 95 вугільних шахт, а генеруючі компанії змушені були вимикати енергоблоки і отримали рекордні збитки. Проти імпорту виступили найбільші українські виробники електроенергії. 15 лютого майже всі українські ТЕЦ звернулися до уряду з вимогою негайно заборонити імпорт.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Шоу для дебилов. А сами свое решение отменить не можете?
  • Василь Довганенко 7230397a
    Шмигало здається до посади примьєра на Рижого пахав? Така турбота про бувшого??? шефа.
  • Маркиз
    Опудалом чи тушкою ©

    Подививсь відео з Марсу.
    Прибалдів, коли небесний кран опустив ровер і відлетів, наче якась краказяка з фантастичного кіно.
    Від звуку марсіанського вітру аж мурахи шкірою забігали.
    Якщо ще уявити, що все це залізяччя робило посадку в автоматизованому режимі через затримку у надходженні сигналу, саме обирало місце посадки, корегувало, відстрілювало - аж в очах потьмяніло.

    І от що подумалося.
    Господі, бережи Америку.
    Бережи її вчених, інженерів, робітників, платників податків і уряд.
    А у них же ще вакцини, айфони, F-35 і Спейсікс.

    Наскільки ж убогі наші олігархи.
    Убогі. Ниці.
    Спочатку мріяли про те, як приватизувать завод та випиляти його швидко на брухт, потім - володіти заводом і смоктати дотації через ручних депутатів з бюджету, максимум - замутити благодійний фонд для відбілювання репутації чи купити футбольний клуб для улюлюкання вдячного натовпу.
    Але більшість і цим не заморочуюється: просто ссуть і сцуть, ссуть і сцуть, а потім через свої медіа ще й серуть у голови українців.

    Божечки, спасибі, що ми неквапом, кульгаючи сунемо на Захід.
    Захід - то ж не про напрямок, а про суть процесів, що дозволяють вирощувати запасні органи і редагувати гени, мати автівку в родині, але їздити на велосипеді, переробляти сміття, переймаючись долею білих ведмедів десь за обрієм.
    Ну, який сенс в підкоренні Марсу, якщо для досягнення цієї мети половина країни сидить у таборах, інша половина - їх стереже, а перед цим таку ж частину вистріляли та замордували голодом?

    І хоча інколи здається, що нам пороблено, бо замість ровера на Марсі ми здатні висадити лише Степанова в Індії, однак нам - саме на Захід.

    Геть від москви.
    Антон Сененко
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