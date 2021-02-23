Кабмін закликав парламент заборонити демпінговий імпорт електроенергії з Росії і Білорусі

Кабінет Міністрів закликав Верховну Раду якомога швидше розглянути законопроєкт про заборону імпорту електроенергії з Росії і Білорусі.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Антикризового енергетичного штабу.

"Я нагадаю, з серпня уряд подав законопроєкт про заборону імпорту електроенергії з Росії, Білорусі. На жаль, депутати його не приймають. Будь ласка, він лежить у парламенті, ми просимо депутатський корпус прийняти відповідну законодавчу базу для обмеження імпорту електроенергії", - зазначив глава Уряду.

Шмигаль заявив, що потрібно чітко розділяти аварійну допомогу системному оператору і комерційний імпорт електроенергії, який заміщає внутрішнє виробництво.

"Стосовно аварійної допомоги – це є необхідність, щоб уникати віялових відключень, це дві різні речі: імпорт і аварійна допомога між країнами", - додав прем’єр.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі з січня 2021 року. В лютому розпочалися поставки з Росії.

Загалом станом на 23 лютого було імпортовано 520 млн кВт годин на суму 830 млн грн. Поставки російського струму здійснюються за демпінговими цінами, що дозволяє імпортерам витісняти з ринку українських виробників і постійно збільшувати свою долю. Імпорт призводить до різкого обвалу оптових цін і збитків генеруючих компаній.

Минулого тижня (15-22 лютого) доля імпорту збільшилася 5%. Минулий опалювальний сезон – з жовтня 2019 по березень 2020 року – Україна імпортувала понад 1 млрд кВт годин електроенергію, що призвело до найбільшої за роки незалежності кризи на енергетичному ринку. В результаті зупинилися 95 вугільних шахт, а генеруючі компанії змушені були вимикати енергоблоки і отримали рекордні збитки. Проти імпорту виступили найбільші українські виробники електроенергії. 15 лютого майже всі українські ТЕЦ звернулися до уряду з вимогою негайно заборонити імпорт.