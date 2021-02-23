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"Вирок Стерненкові - це вирок усім нам. Треба виходити!" - Парасюк

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"Вирок Стерненкові - це вирок усім нам. Треба виходити!" - Парасюк
Екснардеп Володимир Парасюк закликав усіх прийти на акцію протесту біля стін Офісу президента у зв'язку з вироком активісту Сергієві Стерненку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Парасюк повідомив у Facebook.

"Це не вирок Стерненкові, це вирок усім нам! Всі чорти на свободі, а людині, яка бореться за правильні і справедливі речі - 7 років в'язниці. От зараз треба виходити!" - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.

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Топ коментарі

  • Анатолий Викторович 69e8413b
    Сиди тихо на бутылке лаптеногий!
  • Не один из 73%
    "Приговор Стерненко - это приговор всем нам. Надо выходить!" - Парасюк - Цензор.НЕТ 1645
  • Власов Сергей b3083465








    Назар Приходько

    @nazareye

    ·54 мин

    Хотів би нагадати, що ані Козак ані Мєдвєдчук з Марченко - НЕ сидять за ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ, а Мєдвєдчук з Козаком навіть не позбавлені мандатів. Стерненку за «300 гривень» - 7 років...
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