Імунітет після вакцини проти COVID-19 діє мінімум 12 місяців, - Ляшко

Після вакцинації від COVID-19 імунітет діє мінімум 12 місяців. Тому в проєкт бюджетної декларації на наступний рік вже закладаються кошти на закупівлю вакцини.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Міністерство охорони здоров'я не розглядає сценарій з відсутністю імунітету через шість місяців після вакцинації.

"Оскільки, за нашою інформацією, як мінімум 12 місяців повинен бути імунітет, якщо не станеться якась мутація, яка не була передбачена до цього", - зазначив Ляшко.

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Він також додав, що в проєкті бюджетної декларації, який МОЗ подав Міністерству фінансів, уже передбачено необхідну суму для закупівлі вакцини на 2022 рік.