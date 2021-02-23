Нацрада з ТРМ просить анулювати ліцензію "112 Україна", - Окружний адмінсуд Києва

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшли позови від Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про анулювання ліцензії на мовлення для "Телерадіокомпанія "112-ТВ", логотип - "112 Україна" .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Як зазначає позивач - ненадання ліцензіатом у повному обсязі запитуваних документів, необхідних для здійснення невиїзної перевірки, у термін, визначений рішенням Нацради про призначення такої перевірки, є відмовою ліцензіата в її проведенні, що згідно із законом - підстава для звернення до суду про анулювання ліцензії на мовлення.

Зараз до суду надійшло 3 позови, в яких, зокрема, сказано про призначення в різний період відповідних перевірок.

ОАСК вирішує питання про відкриття провадження за даними адміністративними позовами.

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