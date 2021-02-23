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Масі Найєм про слова Мендель: Особисто був на зустрічі, на якій Зеленський пропонував Стерненкові посаду

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Масі Найєм про слова Мендель: Особисто був на зустрічі, на якій Зеленський пропонував Стерненкові посаду
Прессекретарка президента Юлія Мендель говорить неправду, коли заявляє, що Володимир Зеленський не пропонував посаду активісту Сергієві Стерненку.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав адвокат Масі Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

"Це неправда. Я особисто був на зустрічі, на якій президент пропонував йому посаду. Зі мною також було щонайменше десять осіб", - зазначив Найєм.

Нагадуємо, прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що "президент України не пропонував Сергієві Стерненку жодних посад, оскільки такі пропозиції не є частиною моделі соціальних ліфтів, які президент вважає найкращою моделлю відбору професіоналів на посади.

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Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.

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Масі Найєм про слова Мендель: Особисто був на зустрічі, на якій Зеленський пропонував Стерненкові посаду 01

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Топ коментарі

  • A-plus
    Чтобы Мендель не соврала - такого не бывает. Абы вот выслужиться перед своим коротышом!
  • Рома Маестро
    Мендель продолжает ослаблядь зеленского - (в данном контексте не глагол, а существительное).
  • Oljik
    Ніколи не повірю що Мендель бреше. Це людина, яка двома словами може стабілізувати валюту і змінити траєкторію метеорита.
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