Масі Найєм про слова Мендель: Особисто був на зустрічі, на якій Зеленський пропонував Стерненкові посаду
Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав адвокат Масі Найєм, інформує Цензор.НЕТ.
"Це неправда. Я особисто був на зустрічі, на якій президент пропонував йому посаду. Зі мною також було щонайменше десять осіб", - зазначив Найєм.
Нагадуємо, прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що "президент України не пропонував Сергієві Стерненку жодних посад, оскільки такі пропозиції не є частиною моделі соціальних ліфтів, які президент вважає найкращою моделлю відбору професіоналів на посади.
Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.
Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.