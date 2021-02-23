"Такого бєспрєдєлу і порушення законів, як Зеленський, Порошенко собі не дозволяв", - Шабунін

Такого показового порушення закону заради відмазування своїх людей за минулого президента не було. Свинарчука Порошенко звільнив. Татарова Зеленський кришує.

Про це глава правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 14:30 в Шевченківському суді чергова серія ганьби Зеленського з відмазуванням Татарова. Деталі тут .

Ви запитаєте, чому не в суді антикорупційному? Бо ручне ДБР Татарова, наплювало на закон і кілька рішень ВАКС, і тупо не передає туди матеріали справи.

Інакше антикорупційний суд вже давно б зніс незаконне рішення ручного Печерського суду.

Ми багато разів описували, як Зеленський руками Венедіктової, ДБР та старих судів рятує заступника Єрмака. Наприклад, ось тут .

Я абсолютно відповідально заявляю: такого кричущого бєспрєдєлу Порошенко собі не дозволяв.

Читайте також: Венедіктова намагається уникати обговорення справи Татарова, оскільки стоїть на "політичній розтяжці", - нардеп "Голосу" Железняк

Аж такого показового порушення закону задля відмазування своїх людей за минулого президента не було.

Свинарчука Порошенко звільнив. Татарова Зеленський кришує.

Попередній президент здав свого не через справедливість (як ви розумієте), а від розуміння, що пояснити таке просто неможливо. Ніяк. Жодним чином.

Для мене загадка, як такої простої речі не розуміє Зеленський. Можливо, Єрмак переконує його, що ця історія лише у Фейсбучку і скоро всі про це забудуть. Пройшло вже кілька місяців. Забули?

Більше того, вороги Зеленського рознесуть цю історію далеко за межі інтернету. Надто вже вона однозначна. Обізнаність виборців про цю історію лише зростатиме, відповідно довіра до президента падатиме.

Припускаю, що Зеленський особисто не займається відмазуванням Татарова. Але це не має жодного значення, бо весь цей бєспрєдєл Татаров робить ВІД ІМЕНІ Зеленського.

Ви ж не думаєте, що ДБР, ОГП, СБУ, Печерський та Шевченківський суди, Київська апеляція і ВС, показово плюють в закон, відмазуючи Татарова, бо він класний пацан?

Звичайно ні, вони все це роблять лише тому, що Татаров телефонує їм з Офісу президента Зеленського.

І вказівки робити це лайно він їм теж дає не від свого імені (бо він ніхто і звати його ніяк), а від імені Зеленського.

Ще одне. Історія з Татаровим чітко засвідчує, що ніякої справедливості не буде. І затриманням окремих фігурантів ТОП-справ теж радіти особливо не варто.

Завтра Коломойський/Ахмєтов/Павлюк і (та хто завгодно) прийде до Зеленського і скаже: "Чому ти свого Татарова відмазав, а мої мають сідати?". І Зеленському не буде, що на це відповісти. Бо не має на це відповіді.

Закон або один для всіх, або його немає ні для кого.

Особливо для найбільших покидьків. Наприклад, таких як Татаров, який крав на житлі для військових, а раніше переконував, що майданівці самі собі в потилиці стріляли.

І ще одне. Не знаю, чи розуміє Зеленський. Татаров буде перший, хто продаватиме справи, з яких Зеленський зараз збирає овації.

Поясню на зрозумілому для президента прикладі. Уявіть, що дороги, якими зараз так пишається президент, через два роки полізуть ямами.

Люди, які зараз цими дорогами так захоплюються, першими зненавидять Зеленського. Бо вони повірили, а їх знову обманули. І ця ненависть буде значно глибшою, ніж до цього було захоплення.

Сподіваюся, що аналогія зрозуміла. А поки за продовженням ганьби президента можна буде спостерігати сьогодні у Шевченківському суді", - заявив Шабунін.





