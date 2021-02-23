В уряді розглядають посилення карантину в Івано-Франківській області

Розпочалося засідання державної комісії з питань технологічно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому розглянуть введення посилених карантинних обмежень в Івано-Франківській області.