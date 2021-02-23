Соромно за вирок Стерненкові. Це така велика "штанга", - "слуга народу" Мариковський

Сергія Стерненка зробили політичним в'язнем із великою підтримкою здравомислячих людей.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав нардеп СН Олександр Мариковський, передає Цензор.НЕТ.

"Соромно за вирок Сергієві Стерненку. Це така велика "штанга" від мафіозної гідри в системі влади, бо Стерненка зробили політичним в'язнем з великою підтримкою здравомислячих людей. І саме за його активну протидію корупції. Тримайся!!" - заявив "слуга народу" Мариковський.

Читайте також: Стерненко заявив, що поговорив із Зеленським: "Хочу вам подякувати за сьогоднішній вирок". ВIДЕО

Читайте також: "Вирок Стерненкові це вирок усім нам. Треба виходити!", - Парасюк

Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.

Читайте також: "Голос" ініціював збір підписів за відставку Венедіктової через вирок Стерненку. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ