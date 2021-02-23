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Соромно за вирок Стерненкові. Це така велика "штанга", - "слуга народу" Мариковський

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Соромно за вирок Стерненкові. Це така велика "штанга", - "слуга народу" Мариковський
Сергія Стерненка зробили політичним в'язнем із великою підтримкою здравомислячих людей.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав нардеп СН Олександр Мариковський, передає Цензор.НЕТ.

"Соромно за вирок Сергієві Стерненку. Це така велика "штанга" від мафіозної гідри в системі влади, бо Стерненка зробили політичним в'язнем з великою підтримкою здравомислячих людей. І саме за його активну протидію корупції. Тримайся!!" - заявив "слуга народу" Мариковський.

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Соромно за вирок Стерненкові. Це така велика штанга, - слуга народу Мариковський 01

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Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.

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Топ коментарі

  • Super Gut
    зеленский так сильно хотел посадить мудачука укравшим миллиарды, что посадил Стерненко по фековому делу на 300 грн.
  • Andriy Kalnyshevsky
    а-ха) Гниды закрыли Стерненка еще и попиарились, - мол, "очень сочуствуем"...
    Ну не гниды?
  • AbOriginal_UA
    Одеяла в клетку, как у Насирова - не было, носилок, как у Корбана - не было, храмым, как Тимошенко - не прикидывался, от повесток, как Вовк - не убегал, в Германию, как глава налоговой - не слинял.....
    Своим поведение в суде Стерненко опорочил "непорочный" образ представителя нашей власти....
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