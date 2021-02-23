Приходьте до ОП, хто готовий захищати патріотів, - Сенцов про вирок Стерненку
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Ексв'язень Кремля Олег Сенцов закликає українців вийти на акцію протесту біля Офісу президента у зв'язку з вироком одеському активісту Сергієві Стерненку.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний заклик Сенцов опублікував у Facebook.
"Київ. 20:00. Вулиця Банкова. Офіс Президента. Приходьте, хто готовий захищати патріотів", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.
Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.