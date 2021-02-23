Адвокати Стерненка просять перевести його в СІЗО Києва: в Одесі є загроза життю

Адвокати юридичної компанії "Міллер", які здійснюють захист активіста Сергія Стерненка, подали заяву на ім'я керівника Одеського СІЗО з проханням про переведення їхнього підзахисного в столицю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це компанія заявила в Facebook.

"Як неодноразово зазначалося, за нападом на українського активіста Сергія Стерненка стояли представники правоохоронних органів міста Одеси. Саме тому перебування Сергія в Одеському СІЗО, куди його доставили після оголошення вироку, несе реальну загрозу його життю та здоров'ю", - сказано в повідомленні.

У зв'язку з цим адвокат Масі Найєм подав відповідну заяву на ім'я керівника Одеського СІЗО Чішкали Сергія Миколайовича.

Таке право передбачено Наказом Міністерства юстиції України від 25.04.2017 № 1408/5 "Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо гарантування безпеки осіб, які утримуються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах".

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На розгляд заяви закон відводить 3 дні.

Відомо також, що аналогічні заяви направлять народні депутати України Соломія Бобровська, Гео Лерос, Дмитро Гурін, Ігор Васильєв, Дмитро Наталуха, Вікторія Сюмар та Єгор Чернєв.

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Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.

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