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Пропагандист Шарій погрожує влаштувати напад на Стерненка у в'язниці. СКРИНШОТ

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Пропагандист Шарій погрожує влаштувати напад на Стерненка у в'язниці. СКРИНШОТ
Пропагандист Анатолій Шарій, якому нещодавно повідомили про підозру, погрожує влаштувати напад на активіста Сергія Стерненка у в'язниці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив Володимир Фомічов.

"Такий вигляд має "пєтушиная" камера. В арештантському народі вона називається гарем. А може якась жорстка козлятня. За всіма поняттями у в'язниці люди братани і живуть у взаємоповазі, незалежно від політичних поглядів. А цей скрин дуже непорядний", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше Стерненка засудили до 7 років і 3 місяців позбавлення волі у справі про викрадення людини.

Пізніше представники об'єднання "Рух опору капітуляції" у зв'язку з винесенням вироку активісту Стерненкові анонсували проведення акції протесту в Києві на вул.Банковій, де розташований офіс президента України.

Пропагандист Шарій погрожує влаштувати напад на Стерненка у вязниці 01

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    А шо, норм фотка. Петушня в петушатнике.
  • Oljik
    Стерненко сидить у в"язниці в Україні, а Шарій сидить у Віллі в Іспанії. Я нічого не переплутав? Пропагандист Шарий угрожает устроить нападение на Стерненко в тюрьме - Цензор.НЕТ 20
  • Привет
    Конечно петухи...
    Только петух может одеть на себя такую футболку....
    Такая футболка это как дырявая ложка...
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