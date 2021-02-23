Україна планує заборонити в'їзд автомобілів із придністровськими номерами, - посол України в Молдові Шевченко

Україна має намір з 1 вересня заборонити в'їзд автомобілів з придністровськими номерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Республіці Молдова.

Зокрема, посол України Марк Шевченко офіційно поінформував молдовську сторону про рішення Уряду України підтримати позицію молдовської сторони щодо допуску з 1 вересня 2021 року до участі у міжнародному дорожньому русі виключно тих транспортних засобів з Придністровського регіону Республіки Молдова, які матимуть реєстраційні номерні знаки узгодженого зразка та стікер "MD", разом з іншими транспортними засобами, зареєстрованими відповідно до законодавства Республіки Молдова.

Відповідно до угоди про участь придністровських автомобілів у міжнародному русі з 1 вересня 2018 р. в Тирасполі і Рибниці були відкриті Пункти реєстрації транспортних засобів (ПРТС). Тим самим, автомобілі, зареєстровані в Придністров'ї, отримали можливість виїжджати за кордон за наявності нейтральних номерних знаків та наклейки на склі з буквами "MD". Відтоді ПРТС видали понад чотири тисячі нейтральних реєстраційних номерів.

Також читайте: Україна сприятиме перетворенню військової місії в цивільну в Придністров'ї, - заступник голови ОП Жовква

Україна заявила на початку минулого року, що має намір з 1 квітня 2020 року заборонити в'їзд на свою територію автомобілів з реєстраційними номерами невизнаної Придністровської Республіки. Але цей термін був відкладений до 15 січня 2021 року на прохання молдавської сторони. В середині січня уряд Молдови знову попросило Україну відкласти набрання рішенням чинності, щоб провести додаткову кампанію з інформування жителів Придністров'я про необхідність дотримуватися правил.