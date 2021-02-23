ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще дев'ять кандидатів на довиборах у Раду 28 березня

Центральна виборча комісія 23 лютого зареєструвала 10 нових кандидатів у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в округах № 87 в Івано-Франківській і №50 в Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 23 лютого, ЦВК зареєструвала 10 кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України від 28 березня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, ЦВК зареєструвала 10 кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України 28 березня 2021 року. А саме, в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область) – Іштвана Добшу від "КМКС" Партії угорців України, Людмилу Дорошенко від політичної партії "Майбутнє країни", а також Олександра Груздєва, Сергія Звагольського, Богдана Мироненка, Олександра Тамбулатова, Юрія Третяка як самовисуванців.

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В одномандатному виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська область) – Василя Вірастюка від політичної партії "Слуга народу", Юрія Голінея від політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Платформа громад", Йосипа Резеша від "КМКС" Партії угорців України.

ЦВК нагадала, що раніше комісія вже зареєструвала девʼятьох кандидатів в народні депутати України: Вікторію Шилову, Валентина Рибіна, Артема Марчевського – в ОВО № 50, Михайла Ноняка, Олександра Шевченка, Марусю Звіробій-Біленьку, Руслана Зозулю, Руслана Кошулинського та Юрія Юрченка – в ОВО № 87.

Нагадаємо, 28 березня 2021 року відбудуться проміжні вибори в Раду в округах №87 і № 50.

Вибори в окрузі Донецької області призначені після дострокового припинення повноважень позафракційного депутата Руслана Требушкіна, обраного міським головою Покровська Донецької області.

Вибори в 87 окрузі пройдуть у зв'язку зі складанням повноважень народним депутатом з фракції "Слуга народу" Зиновієм Андрієвичем після обрання його міським головою міста Надвірна.