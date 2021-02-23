Суддю Апеляційного суду Черкащини засуджено до двох років позбавлення волі за вимагання 30 тис. грн, - СБУ

За матеріалами СБУ Вищий антикорупційний суд України визнав винним у скоєнні корупційного правопорушення суддю Апеляційного суду Черкаської області. Його засуджено до двох років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби в 2018 році викрили суддю на одержанні неправомірної вигоди.

Встановлено, що чиновник вимагав від місцевого жителя тридцять тисяч гривень. За цю суму він обіцяв вплинути на рішення місцевого суду першої інстанції щодо непритягнення чоловіка до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Вищий антикорупційний суд визнав зловмисника винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів від дня його проголошення та може бути оскаржений в апеляції ВАКС.

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